Харрис поздравила Трампа с победой на выборах

06 ноября 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Харрис впервые после выборов в США поговорила с Трампом по телефону Фото: Official White House / Lawrence Jackson новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Вице-президент США Камала Харрис позвонила победителю выборов президента Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Об этом сообщает Associated Press. «Харрис позвонила избранному президенту Трампу в среду, чтобы поздравить его с победой на выборах», — сообщает источник AP . По словам источника, Харрис обсудила с Трампом важность передачи власти. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он заручился поддержкой 277 голосов выборщиков, преодолев необходимую для победы планку, пишет RT. Демократ Камала Харрис занимает 226-ю позицию. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о том, что Трамп одержал победу. В свою очередь, республиканец в ходе выступления перед своими сторонниками произнес, что является 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Харрис уже готовит речь о проигрыше на выборах президента США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент США Камала Харрис позвонила победителю выборов президента Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Об этом сообщает Associated Press. «Харрис позвонила избранному президенту Трампу в среду, чтобы поздравить его с победой на выборах», — сообщает источник AP. По словам источника, Харрис обсудила с Трампом важность передачи власти. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он заручился поддержкой 277 голосов выборщиков, преодолев необходимую для победы планку, пишет RT. Демократ Камала Харрис занимает 226-ю позицию. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о том, что Трамп одержал победу. В свою очередь, республиканец в ходе выступления перед своими сторонниками произнес, что является 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Харрис уже готовит речь о проигрыше на выборах президента США.