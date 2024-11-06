«Отличный разговор»: Зеленский впервые созвонился с Трампом после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Дональдом Трампом после президентских выборов в США. Об этом он сообщил в соцсети. По его словам, они договорились о дальнейшем сотрудничестве двух стран, однако детали диалога не раскрыл.
«Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом <…> Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский в соцсети Х поздравил Трампа с победой на выборах президента с США. Также украинский лидер выразил желание встретиться с ним лично, чтобы обсудить партнерство двух стран.
Напомним, что это третья предвыборная гонка Дональда Трампа. До этого он уже выигрывал в президентских выборах в 2016 году против Хиллари Клинтон. Однако во второй кампанию проиграл бывшему вице-президенту Джо Байдену. О том, как прошли выборы президента США 2024 года и чего ждать от нового президентства Трампа, расскажем в новом выпуске
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