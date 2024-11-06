06 ноября 2024

«Отличный разговор»: Зеленский впервые созвонился с Трампом после выборов

Зеленский договорился с Трампом о сотрудничестве после выборов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Зеленский договорился с Трампом о дальнейшем сотрудничестве Украины и США Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Дональдом Трампом после президентских выборов в США. Об этом он сообщил в соцсети. По его словам, они договорились о дальнейшем сотрудничестве двух стран, однако детали диалога не раскрыл.

«Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом <…> Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский в соцсети Х поздравил Трампа с победой на выборах президента с США. Также украинский лидер выразил желание встретиться с ним лично, чтобы обсудить партнерство двух стран.

Напомним, что это третья предвыборная гонка Дональда Трампа. До этого он уже выигрывал в президентских выборах в 2016 году против Хиллари Клинтон. Однако во второй кампанию проиграл бывшему вице-президенту Джо Байдену. О том, как прошли выборы президента США 2024 года и чего ждать от нового президентства Трампа, расскажем в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Дональдом Трампом после президентских выборов в США. Об этом он сообщил в соцсети. По его словам, они договорились о дальнейшем сотрудничестве двух стран, однако детали диалога не раскрыл. «Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом <…> Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Зеленский в соцсети Х поздравил Трампа с победой на выборах президента с США. Также украинский лидер выразил желание встретиться с ним лично, чтобы обсудить партнерство двух стран. Напомним, что это третья предвыборная гонка Дональда Трампа. До этого он уже выигрывал в президентских выборах в 2016 году против Хиллари Клинтон. Однако во второй кампанию проиграл бывшему вице-президенту Джо Байдену. О том, как прошли выборы президента США 2024 года и чего ждать от нового президентства Трампа, расскажем в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...