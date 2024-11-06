06 ноября 2024

Суд арестовал имущество тюменского замгубернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Имущество Вахрина арестовано
Имущество Вахрина арестовано Фото:

Имущество Заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовано из-за дела о получении взятки. Также арест наложен и на имущество директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка — предполагаемого взяткодателя, указано в документах суда.

«Как установлено в судебном заседании и следует из представленных материалов, с момента предыдущего продления срока содержания под стражей выполнено следующее: допрошены свидетели, дополнительно допрошен обвиняемый Гоцык А.В., проведен обыск… [Также] наложен арест на имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы», — сказано в документах. Это выяснили РИА Новости.

Как ранее писало URA.RU, Вахрин и Гоцык были арестованы 8 июня в Москве. Им вменяют получение и дачу взятки. Их арест должен был истечь 6 ноября, однако суд решил продлить его до 6 февраля 2025 года. Сейчас подсудимым собираются предъявить новые обвинения.

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Имущество Заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина арестовано из-за дела о получении взятки. Также арест наложен и на имущество директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка — предполагаемого взяткодателя, указано в документах суда. «Как установлено в судебном заседании и следует из представленных материалов, с момента предыдущего продления срока содержания под стражей выполнено следующее: допрошены свидетели, дополнительно допрошен обвиняемый Гоцык А.В., проведен обыск… [Также] наложен арест на имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы», — сказано в документах. Это выяснили РИА Новости. Как ранее писало URA.RU, Вахрин и Гоцык были арестованы 8 июня в Москве. Им вменяют получение и дачу взятки. Их арест должен был истечь 6 ноября, однако суд решил продлить его до 6 февраля 2025 года. Сейчас подсудимым собираются предъявить новые обвинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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