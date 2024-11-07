МО: за сутки сбито 15 беспилотников ВСУ

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Большинство беспилотников сбили над Воронежской областью
Большинство беспилотников сбили над Воронежской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Большинство из них летели в небе над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА», — сообщили в ведомстве. 14 дронов сбиты в Воронежской области, еще один — в Белгородской.

Сутками ранее Киев впервые атаковал Дагестан. Беспилотник был сбит над Каспийском. В связи с инцидентом не работал аэропорт Махачкалы.

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Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Большинство из них летели в небе над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА», — сообщили в ведомстве. 14 дронов сбиты в Воронежской области, еще один — в Белгородской. Сутками ранее Киев впервые атаковал Дагестан. Беспилотник был сбит над Каспийском. В связи с инцидентом не работал аэропорт Махачкалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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