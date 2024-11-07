МО: за сутки сбито 15 беспилотников ВСУ

Большинство беспилотников сбили над Воронежской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Большинство из них летели в небе над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА», — сообщили в ведомстве. 14 дронов сбиты в Воронежской области, еще один — в Белгородской.
Сутками ранее Киев впервые атаковал Дагестан. Беспилотник был сбит над Каспийском. В связи с инцидентом не работал аэропорт Махачкалы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.