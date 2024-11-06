ВСУ впервые атаковали Дагестан

Сегодня утром над Каспийском был уничтожен беспилотный летательный аппарат силами противовоздушной обороны. В настоящее время проводится расследование инцидента, организована работа оперативного штаба. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики», — написал Меликов в своем
Власти призывают граждан не поддаваться панике и соблюдать меры предосторожности, следуя указаниям ответственных органов. Особое внимание уделяется информационной безопасности: гражданам рекомендуется избегать распространения любых данных, которые могут быть использованы противниками.
Telegram-канал Shot сообщает, что, предварительно, атака была совершена сверхлегким самолетом А-22 «Летучая лисица» от украинской компании «Аэропракт», который был переделан под дрон-камикадзе. По их данным, один беспилотник был сбит, пострадавших нет.
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