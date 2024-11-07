Спецтехника усиленно чистит от снега курганские и челябинские трассы. Видео

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К 12:00 возможно снятие ограничений на трассах Курганской области
К 12:00 возможно снятие ограничений на трассах Курганской области Фото:

В Челябинской и Курганской областях успешно проведена операция по ликвидации последствий снегопада на федеральных трассах. Благодаря интенсивной работе дорожных служб уже к полудню в Курганской области ожидается снятие ранее введенных ограничений на движение. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В связи с достижением нормативного состояния дорожного покрытия ожидается снятие ограничений, введенных на федеральных трассах Зауралья, в 12:00 (время местное)», — сообщила пресс-служба дорожного ведомства. Для восстановления проезда на дорогах использовалось 1612 тонн песко-соляной смеси, что позволило быстро и эффективно справиться с последствиями снежного шторма.

Кроме того, уточняется, что в областях было выведено 56 единиц техники. Всего на уборке федеральных трасс задействованы 27 различных единиц дорожной техники в Курганской области.

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В Челябинской и Курганской областях успешно проведена операция по ликвидации последствий снегопада на федеральных трассах. Благодаря интенсивной работе дорожных служб уже к полудню в Курганской области ожидается снятие ранее введенных ограничений на движение. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с достижением нормативного состояния дорожного покрытия ожидается снятие ограничений, введенных на федеральных трассах Зауралья, в 12:00 (время местное)», — сообщила пресс-служба дорожного ведомства. Для восстановления проезда на дорогах использовалось 1612 тонн песко-соляной смеси, что позволило быстро и эффективно справиться с последствиями снежного шторма. Кроме того, уточняется, что в областях было выведено 56 единиц техники. Всего на уборке федеральных трасс задействованы 27 различных единиц дорожной техники в Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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