В Челябинской и Курганской областях успешно проведена операция по ликвидации последствий снегопада на федеральных трассах. Благодаря интенсивной работе дорожных служб уже к полудню в Курганской области ожидается снятие ранее введенных ограничений на движение. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
«В связи с достижением нормативного состояния дорожного покрытия ожидается снятие ограничений, введенных на федеральных трассах Зауралья, в 12:00 (время местное)», — сообщила пресс-служба дорожного ведомства. Для восстановления проезда на дорогах использовалось 1612 тонн песко-соляной смеси, что позволило быстро и эффективно справиться с последствиями снежного шторма.
Кроме того, уточняется, что в областях было выведено 56 единиц техники. Всего на уборке федеральных трасс задействованы 27 различных единиц дорожной техники в Курганской области.
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