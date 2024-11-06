К решению коммунальной проблемы в пермских Березниках подключили тяжелую артиллерию

Зампред правительства Пермского края Андрей Кокорев отправился в Березники, где шестой день не удается решить проблему с водоснабжением. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального кабмина.
«Андрей Кокорев выехал в Березники 6 ноября», — отметили в пресс-службе. На месте он будет координировать работу оперштаба, созданного для решения проблемы.
Жители Березников остались без воды и света из-за порывов линий электропередач 2 ноября. Они запитывали местный водозабор. По поручению губернатора Дмитрия Махонина 5 ноября в город выехал министр ЖКХ Артем Балахнин. Добраться до места порывов не удается из-за погоды. Предоставленный «Россетями» болотоход завяз в смеси глины, снега и воды.
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