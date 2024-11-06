Управляющая частным пермским пансионатом «Долголетие» Татьяна Цыцева отрицает свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть пенсионеров. На заседании Свердловского районного суда Перми, где женщине избирают меру пресечения, Цыцева попросила не отправлять ее в СИЗО.
«Татьяна Цыцева рассказала на заседании, что имеет на иждивении 8-летнего сына. Муж женщины находится в зоне СВО. Сама она также помогает своим родителям, которым привозит продукты. Также у женщины есть старшая 25-летняя дочь. Цыцева и ее адвокат просят суд о любой мере, не связанной с лишением свободы», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
Ранее, URA.RU рассказывало, что пермский пансионат «Долголетие» обвинили в доведении до смерти двух постояльцев родственники последних. В центр нагрянула массовая проверка различных ведомств, которые нашли множество нарушений. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Работу пансионата приостановили, прокуратура требует в суде его полного закрытия. Управляющая учреждением Татьяна Цыцева была задержана.
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