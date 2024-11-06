06 ноября 2024

Управляющая пермским скандальным домом престарелых отрицает свою вину. Видео

В Перми избирают меру пресечения управляющей домом престарелых «Долголетие»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Цыцева не признает вину
Татьяна Цыцева не признает вину Фото:
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Гибель пациентов пермского пансионата «Долголетие»

Управляющая частным пермским пансионатом «Долголетие» Татьяна Цыцева отрицает свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть пенсионеров. На заседании Свердловского районного суда Перми, где женщине избирают меру пресечения, Цыцева попросила не отправлять ее в СИЗО.

«Татьяна Цыцева рассказала на заседании, что имеет на иждивении 8-летнего сына. Муж женщины находится в зоне СВО. Сама она также помогает своим родителям, которым привозит продукты. Также у женщины есть старшая 25-летняя дочь. Цыцева и ее адвокат просят суд о любой мере, не связанной с лишением свободы», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Ранее, URA.RU рассказывало, что пермский пансионат «Долголетие» обвинили в доведении до смерти двух постояльцев родственники последних. В центр нагрянула массовая проверка различных ведомств, которые нашли множество нарушений. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Работу пансионата приостановили, прокуратура требует в суде его полного закрытия. Управляющая учреждением Татьяна Цыцева была задержана.

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Управляющая частным пермским пансионатом «Долголетие» Татьяна Цыцева отрицает свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть пенсионеров. На заседании Свердловского районного суда Перми, где женщине избирают меру пресечения, Цыцева попросила не отправлять ее в СИЗО. «Татьяна Цыцева рассказала на заседании, что имеет на иждивении 8-летнего сына. Муж женщины находится в зоне СВО. Сама она также помогает своим родителям, которым привозит продукты. Также у женщины есть старшая 25-летняя дочь. Цыцева и ее адвокат просят суд о любой мере, не связанной с лишением свободы», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Ранее, URA.RU рассказывало, что пермский пансионат «Долголетие» обвинили в доведении до смерти двух постояльцев родственники последних. В центр нагрянула массовая проверка различных ведомств, которые нашли множество нарушений. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Работу пансионата приостановили, прокуратура требует в суде его полного закрытия. Управляющая учреждением Татьяна Цыцева была задержана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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