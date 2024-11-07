Первый заместитель руководителя ГУ МЧС по ЯНАО Вадим Сиротин покинул пост. По данным источников URA.RU он переводится в Пермский край на аналогичную должность.
«Вадим Сиротин официально ушел с поста первого заместителя руководителя ГУ МЧС. Он займет должность первого заместителя главка МЧС по Пермскому краю», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.
Полковник характеризуется сослуживцами как грамотный руководитель. Большинство коллег отзываются о нем с теплотой и жалеют о его уходе.
О возможном переводе Сиротина в другой регион URA.RU сообщало еще в июне. В качестве одной из возможных вакансий рассматривалась должность главы МЧС по Курганской области.
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