Первый зам главы МЧС по ЯНАО переводится в Пермский край. Фото

Первый заместитель руководителя МЧС ЯНАО Сиротин покинул пост
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый зам руководителя ямальских пожарных Вадим Сиротин оставил пост
Первый зам руководителя ямальских пожарных Вадим Сиротин оставил пост Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Первый заместитель руководителя ГУ МЧС по ЯНАО Вадим Сиротин покинул пост. По данным источников URA.RU он переводится в Пермский край на аналогичную должность.

«Вадим Сиротин официально ушел с поста первого заместителя руководителя ГУ МЧС. Он займет должность первого заместителя главка МЧС по Пермскому краю», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.

Полковник характеризуется сослуживцами как грамотный руководитель. Большинство коллег отзываются о нем с теплотой и жалеют о его уходе.

О возможном переводе Сиротина в другой регион URA.RU сообщало еще в июне. В качестве одной из возможных вакансий рассматривалась должность главы МЧС по Курганской области.

Полковник Вадим Сиротин
Полковник Вадим Сиротин
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый заместитель руководителя ГУ МЧС по ЯНАО Вадим Сиротин покинул пост. По данным источников URA.RU он переводится в Пермский край на аналогичную должность. «Вадим Сиротин официально ушел с поста первого заместителя руководителя ГУ МЧС. Он займет должность первого заместителя главка МЧС по Пермскому краю», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Полковник характеризуется сослуживцами как грамотный руководитель. Большинство коллег отзываются о нем с теплотой и жалеют о его уходе. О возможном переводе Сиротина в другой регион URA.RU сообщало еще в июне. В качестве одной из возможных вакансий рассматривалась должность главы МЧС по Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...