Власти раскрыли, сколько заработают на турналоге в Екатеринбурге

После введения туристического налога в бюджет Екатеринбурга будет поступать как минимум 450 миллионов рублей ежегодно. Об этом заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.
«С точки зрения экономики очевидно, что если у нас в среднем стоит номер пять тысяч рублей в сутки, то 100 рублей сверху заплатить вроде не так уж и много. А при заполняемости 80% гостиничного фонда в течение года получается, что порядка 4,5 миллиона ночевок в год происходит. Умножьте 4,5 миллиона на 100 рублей — 450 миллионов рублей, почти полмиллиарда рублей», — сказал чиновник в эфире «Четвертого канала».
Сам же Прядеин поддерживает введение турналога, но уверен, что сперва необходимо все рассчитать. Помимо этого, по его словам, необходимо понять, готовы ли к нововведениям гостиницы, которым придется администрировать эти деньги.
Ранее мэр Алексей Орлов заявил, что турналог в 14-ти городах, входящих в агломерацию столицы Урала, может начать действовать с 1 января 2025 года. Он должен стать дополнительным источником для реализации таких проектов, как «Ночь музыки» и фестиваль «Атмосфера». Сумма налога должна составить 100 рублей, она будет закладываться в стоимость проживания. Вопрос с турналогом мэрия обещала решить совместно с думой до 1 декабря.
При этом Уральская ассоциация туризма попросила спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий не вводить турналог, отложив принятие этого решения на полгода-год. По мнению главы УАТ Михаила Мальцева, от этого пострадают предприятия.
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