Свердловский боец СВО Порядин, заявивший об угрозах начальства, раскаялся. Видео

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Военнослужащий признался в клевете (архивное фото)
Военнослужащий признался в клевете (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский конструктор, пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии из Качканара (Свердловская область) Иван Порядин с позывным «Механик» после заявлений об угрозе от руководства признался, что несправедливо распространил клевету. Об этом он заявил в своем Telegram-канале «Хроники механика».

«Повелся я, во-первых, на дезинформацию, с источником дезинформации я обязательно разберусь. Ввиду моего не самого приятного характера, заносчивости и высокого самомнения, уверенности в своем интеллекте и прочее, я наворотил дело объективно и оболгал своих товарищей. Если у меня возник конфликт с одним человеком, наговорил я на всех. Наговорил несправедливо, наговорил на своих боевых товарищей, на офицеров, в чем по факту раскаиваюсь», — сказал Порядин.

Военнослужащий отметил, что записал видео с раскаиванием добровольно. «Меня к чему-то принудить невозможно», — отметил он. Солдат также выразил надежду, что рано или поздно коллеги его простят и будут дальше работать вместе.

Обвинения Порядин выдвинул против начальства 4 ноября. Он заявил, что якобы ему угрожали расправой после перевода в штурмовой отряд. По словам Порядина, разведбатальон 150-й дивизии, где он служил, начали разбирать на части, отправляя квалифицированных служащих в разные полки пехоты. Путь бойца ВС РФ и история происшествия URA.RU писало в отдельном материале.

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Российский конструктор, пулеметчик-разведчик 150-й мотострелковой дивизии из Качканара (Свердловская область) Иван Порядин с позывным «Механик» после заявлений об угрозе от руководства признался, что несправедливо распространил клевету. Об этом он заявил в своем Telegram-канале «Хроники механика». «Повелся я, во-первых, на дезинформацию, с источником дезинформации я обязательно разберусь. Ввиду моего не самого приятного характера, заносчивости и высокого самомнения, уверенности в своем интеллекте и прочее, я наворотил дело объективно и оболгал своих товарищей. Если у меня возник конфликт с одним человеком, наговорил я на всех. Наговорил несправедливо, наговорил на своих боевых товарищей, на офицеров, в чем по факту раскаиваюсь», — сказал Порядин. Военнослужащий отметил, что записал видео с раскаиванием добровольно. «Меня к чему-то принудить невозможно», — отметил он. Солдат также выразил надежду, что рано или поздно коллеги его простят и будут дальше работать вместе. Обвинения Порядин выдвинул против начальства 4 ноября. Он заявил, что якобы ему угрожали расправой после перевода в штурмовой отряд. По словам Порядина, разведбатальон 150-й дивизии, где он служил, начали разбирать на части, отправляя квалифицированных служащих в разные полки пехоты. Путь бойца ВС РФ и история происшествия URA.RU писало в отдельном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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