Сенатор Новьюхов назвал объединяющий фактор для народов России

Сенатор Новьюхов: этнодиктант объединяет малые народы РФ в одну великую нацию
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Задача этнографического диктанта — объединить граждан России
Задача этнографического диктанта — объединить граждан России Фото:

Этнографический диктант объединяет разные национальности в  один большой и великий народ. Об этом в  разговоре с  URA.RU заявил сенатор РФ, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов.

"Удачная просветительская акция, которая отражает национальную политику страны. Отвечая на  задания диктанта, ощущаешь многообразие России", — заявил сенатор в разговоре с журналистами. 

По  словам Александра Новьюхова, уровень заданий в  диктанте растет с  каждым годом. «Отвечая на  вопросы, я и мои коллеги обратили внимание, что в  тестировании увеличивается присутствие разных национальностей», — пояснил собеседник агентства. Важно, что в  список заданий входят вопросы о  культуре коренных и малочисленных народов, проживающих на  территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, в  Якутии, на  Северном Кавказе.

При  этом главная задача проекта заключается не в  том, чтобы правильно ответить на  все вопросы, уточнил сенатор. Гораздо важнее — пробудить интерес к  многонациональной культуре страны, отметил он. По его словам, после диктанта многие участники заходят в интернет, чтобы найти ответы, которые не знали. Таким образом этнодиктант популяризирует культуру коренных северных народов в массовом сознании.

Большой этнографический диктант — просветительская акция, которая проходит в  России и за  ее пределами ежегодно с  1 по  8 ноября. Участникам предлагается ответить на  вопросы о  традициях и обычаях народов, проживающих на  территории РФ. Проверить свои знания может любой желающий, зарегистрировавшись на  сайте проекта или посетив оффлайн площадку в  своем регионе. На  прохождение диктанта дается 45 минут. Максимум можно заработать 100 баллов, правильно ответив на  все 30 вопросов.

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Этнографический диктант объединяет разные национальности в  один большой и великий народ. Об этом в  разговоре с  URA.RU заявил сенатор РФ, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов. "Удачная просветительская акция, которая отражает национальную политику страны. Отвечая на  задания диктанта, ощущаешь многообразие России", — заявил сенатор в разговоре с журналистами.  По  словам Александра Новьюхова, уровень заданий в  диктанте растет с  каждым годом. «Отвечая на  вопросы, я и мои коллеги обратили внимание, что в  тестировании увеличивается присутствие разных национальностей», — пояснил собеседник агентства. Важно, что в  список заданий входят вопросы о  культуре коренных и малочисленных народов, проживающих на  территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, в  Якутии, на  Северном Кавказе. При  этом главная задача проекта заключается не в  том, чтобы правильно ответить на  все вопросы, уточнил сенатор. Гораздо важнее — пробудить интерес к  многонациональной культуре страны, отметил он. По его словам, после диктанта многие участники заходят в интернет, чтобы найти ответы, которые не знали. Таким образом этнодиктант популяризирует культуру коренных северных народов в массовом сознании. Большой этнографический диктант — просветительская акция, которая проходит в  России и за  ее пределами ежегодно с  1 по  8 ноября. Участникам предлагается ответить на  вопросы о  традициях и обычаях народов, проживающих на  территории РФ. Проверить свои знания может любой желающий, зарегистрировавшись на  сайте проекта или посетив оффлайн площадку в  своем регионе. На  прохождение диктанта дается 45 минут. Максимум можно заработать 100 баллов, правильно ответив на  все 30 вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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