Сенатор Новьюхов назвал объединяющий фактор для народов России

Этнографический диктант объединяет разные национальности в один большой и великий народ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил сенатор РФ, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов.
"Удачная просветительская акция, которая отражает национальную политику страны. Отвечая на задания диктанта, ощущаешь многообразие России", — заявил сенатор в разговоре с журналистами.
По словам Александра Новьюхова, уровень заданий в диктанте растет с каждым годом. «Отвечая на вопросы, я и мои коллеги обратили внимание, что в тестировании увеличивается присутствие разных национальностей», — пояснил собеседник агентства. Важно, что в список заданий входят вопросы о культуре коренных и малочисленных народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, в Якутии, на Северном Кавказе.
При этом главная задача проекта заключается не в том, чтобы правильно ответить на все вопросы, уточнил сенатор. Гораздо важнее — пробудить интерес к многонациональной культуре страны, отметил он. По его словам, после диктанта многие участники заходят в интернет, чтобы найти ответы, которые не знали. Таким образом этнодиктант популяризирует культуру коренных северных народов в массовом сознании.
Большой этнографический диктант — просветительская акция, которая проходит в России и за ее пределами ежегодно с 1 по 8 ноября. Участникам предлагается ответить на вопросы о традициях и обычаях народов, проживающих на территории РФ. Проверить свои знания может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте проекта или посетив оффлайн площадку в своем регионе. На прохождение диктанта дается 45 минут. Максимум можно заработать 100 баллов, правильно ответив на все 30 вопросов.
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