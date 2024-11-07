Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок и его подчиненные отказались выдавать компании «Южный город», которая принадлежит «Атомстройкомплексу» Валерия Ананьева, разрешение на строительство девятиэтажного дома в микрорайоне Пихтовый — на земле, которой владеет крупный застройщик. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.
«По результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство принято решение об отказе в выдаче», — говорится в нем. В качестве основания указаны восемь причин, среди них — отсутствие некоторых документов, несоответствие проекта документации проекту планировки микрорайона, а также в целом требованиям к строительству дома. Например, в плане планировке не указана площадка для выгула собак, неверно рассчитано количество парковочных мест, а радиус вылета рабочей стрелы крана выходит за границы стройплощадки.
По данным агентства, решение имеет и политический подтекст. Ранее URA.RU сообщало о большом конфликте вокруг других принадлежащих Ананьеву земель в Среднеуральске — северо-восточнее деревни Коптяки.
Компания получила их больше десяти лет назад через сомнительную сделку, двое участников которой позднее были осуждены. И сейчас хочет строить там коттеджный поселок без коммунальной и дорожной инфраструктуры, что не вписывается в грандиозные планы местных властей, поддержанные губернатором Евгением Куйвашевым (он привлек дружественных девелоперов), по реновации Среднеуральска.
Попытки Стасенка и застройщиков, разрабатывающих новый мастер-план города, договориться с Ананьевым, чтобы он по-хорошему вернул землю, результата не дали. И теперь Стасенок — по согласованию с начальством — блокирует вообще все проекты Ананьева в городском округе. И параллельно заручается поддержкой прокуратуры.
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