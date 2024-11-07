Жительница Нижневартовска (ХМАО), которую признали банкротом, заявила, что финансовый управляющий из Екатеринбурга Даниил Тюрин перестал переводить ей зарплату и пропал. Об этом женщина рассказала журналисту URA.RU.
«Скоро будет год, как я сижу без денег. Финансовый управляющий не отвечает на звонки, но каждый месяц благополучно снимает деньги себе», — рассказала собеседница агентства.
Жительница проходит процедуру банкротства, именно поэтому не имеет доступа к своим счетам. Доходами югорчанки распоряжался назначенный финансовый управляющий Даниил Тюрин. Ежемесячно он был обязан перечислять женщине заработанные деньги в сумме не более 40 000 рублей, но перестал выходить на связь в декабре 2023 года. При этом стабильно каждый месяц он выводит деньги со счета пострадавшей. «Я вынуждена выживать с ребенком на детские пособия, это десять тысяч рублей. Уже накопились огромные долги по коммунальным услугам», — поделилась женщина.
В августе этого года жительнице был назначен новый финансовый управляющий, но Тюрин все еще имеет доступ к счету. Югорчанка обратилась в полицию Екатеринбурга [по прописке Даниила Тюрина] около двух месяцев назад, в настоящий момент обвиняемого разыскивают.
Официальный комментарий в УМВД России по Екатеринбургу получить не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.