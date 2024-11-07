Финансовый управляющий из Екатеринбурга исчез с деньгами обанкротившейся жительницы ХМАО

Жительница ХМАО написала заявление в полицию на финансового управляющего
© Служба новостей «URA.RU»
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Даниила Тюрина разыскивают в Екатеринбурге
Даниила Тюрина разыскивают в Екатеринбурге Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО), которую признали банкротом, заявила, что финансовый управляющий из Екатеринбурга Даниил Тюрин перестал переводить ей зарплату и пропал. Об этом женщина рассказала журналисту URA.RU.

«Скоро будет год, как я сижу без денег. Финансовый управляющий не отвечает на звонки, но каждый месяц благополучно снимает деньги себе», — рассказала собеседница агентства.

Жительница проходит процедуру банкротства, именно поэтому не имеет доступа к своим счетам. Доходами югорчанки распоряжался назначенный финансовый управляющий Даниил Тюрин. Ежемесячно он был обязан перечислять женщине заработанные деньги в сумме не более 40 000 рублей, но перестал выходить на связь в декабре 2023 года. При этом стабильно каждый месяц он выводит деньги со счета пострадавшей. «Я вынуждена выживать с ребенком на детские пособия, это десять тысяч рублей. Уже накопились огромные долги по коммунальным услугам», — поделилась женщина.

В августе этого года жительнице был назначен новый финансовый управляющий, но Тюрин все еще имеет доступ к счету. Югорчанка обратилась в полицию Екатеринбурга [по прописке Даниила Тюрина] около двух месяцев назад, в настоящий момент обвиняемого разыскивают.

Официальный комментарий в УМВД России по Екатеринбургу получить не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. 

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Жительница Нижневартовска (ХМАО), которую признали банкротом, заявила, что финансовый управляющий из Екатеринбурга Даниил Тюрин перестал переводить ей зарплату и пропал. Об этом женщина рассказала журналисту URA.RU. «Скоро будет год, как я сижу без денег. Финансовый управляющий не отвечает на звонки, но каждый месяц благополучно снимает деньги себе», — рассказала собеседница агентства. Жительница проходит процедуру банкротства, именно поэтому не имеет доступа к своим счетам. Доходами югорчанки распоряжался назначенный финансовый управляющий Даниил Тюрин. Ежемесячно он был обязан перечислять женщине заработанные деньги в сумме не более 40 000 рублей, но перестал выходить на связь в декабре 2023 года. При этом стабильно каждый месяц он выводит деньги со счета пострадавшей. «Я вынуждена выживать с ребенком на детские пособия, это десять тысяч рублей. Уже накопились огромные долги по коммунальным услугам», — поделилась женщина. В августе этого года жительнице был назначен новый финансовый управляющий, но Тюрин все еще имеет доступ к счету. Югорчанка обратилась в полицию Екатеринбурга [по прописке Даниила Тюрина] около двух месяцев назад, в настоящий момент обвиняемого разыскивают. Официальный комментарий в УМВД России по Екатеринбургу получить не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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