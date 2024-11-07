Пермская полиция отдала улики лесничему, а он сделал из них мебель

Московские ревизоры, которые проводили проверку в пермском главке полиции, обнаружили халатное отношение сотрудников к хранению вещдоков. Больше всего москвичей удивила история, когда полиция отдала на хранение лесничему 13 фрагментов стволов деревьев, являвшихся уликами по уголовному делу. А тот сделал из них столбики для разметки и лавочки в местах отдыха, говорится в отчете ревизоров о проверке, который есть в распоряжении URA.RU.
«Лесничий под расписку получил от сотрудников полиции 13 фрагментов стволов (сосна) незаконно спиленных деревьев. Однако в дальнейшем полученную на хранение древесину потратил на изготовление квартальных столбов и оборудование мест отдыха. Указанный факт выявлен комиссией МВД и свидетельствует о непроведении сотрудниками ГСУ инвентаризации изъятых по уголовным делам объектов», — отметили проверяющие из МВД.
Халатность при обращении в вещдоками — систематическая проблема в пермской полиции. Ревизоры выявили, например, что два векселя на 3 млн рублей по уголовному делу просто потерялись. Сотрудники не вовремя сдают в кассу деньги, которые являются вещдоками и хранят их в сейфах. Там же лежат улики по делам, производство по которым прекращено.
Большая проверка, которой руководил главный ревизор МВД Сергей Цилих, проходила в пермской полиции в августе 2024 года. ГУ МВД ее прошло. Но москвичи выявили множество нарушений. Например, у пермских полицейских постоянно теряются уголовные дела.
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