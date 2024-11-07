Песков оценил идею Трампа закончить конфликт на Украине за одну ночь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что тот может разрешить украинский конфликт за одну ночь. По мнению Пескова, такие заявления являются преувеличением.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — сообщил Песков журналистам. Он подчеркнул, что решение любого международного конфликта требует времени и согласованных усилий многих сторон.
Ранее Дональд Трамп утверждал, что способен разрешить украинский кризис в течение одних суток, если будет переизбран. Однако, как подчеркнул Песков, решение такого сложного вопроса в столь короткий срок представляется крайне маловероятным.
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