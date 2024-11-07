Песков оценил идею Трампа закончить конфликт на Украине за одну ночь

Песков: идея Трампа закончить конфликт на Украине за одну ночь — преувеличение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа о завершении конфликта на Украине за одну ночь — преувеличение
Дмитрий Песков заявил, что слова Трампа о завершении конфликта на Украине за одну ночь — преувеличение Фото:
новость из сюжета
Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что тот может разрешить украинский конфликт за одну ночь. По мнению Пескова, такие заявления являются преувеличением.

«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — сообщил Песков журналистам. Он подчеркнул, что решение любого международного конфликта требует времени и согласованных усилий многих сторон.

Ранее Дональд Трамп утверждал, что способен разрешить украинский кризис в течение одних суток, если будет переизбран. Однако, как подчеркнул Песков, решение такого сложного вопроса в столь короткий срок представляется крайне маловероятным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что тот может разрешить украинский конфликт за одну ночь. По мнению Пескова, такие заявления являются преувеличением. «Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — сообщил Песков журналистам. Он подчеркнул, что решение любого международного конфликта требует времени и согласованных усилий многих сторон. Ранее Дональд Трамп утверждал, что способен разрешить украинский кризис в течение одних суток, если будет переизбран. Однако, как подчеркнул Песков, решение такого сложного вопроса в столь короткий срок представляется крайне маловероятным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...