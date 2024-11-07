Губернатор Пермского края поручил проверить электроснабжение в Березниках

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Восстановить водоснабжение планируют к утру
Восстановить водоснабжение планируют к утру Фото:

Глава региона Дмитрий Махонин дал поручение министерству ЖКХ по Пермскому краю провести оценку качества содержания и эксплуатации сетей и охранной зоны линий электропередач. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Дал поручение краевому МинЖКХ обратиться с заявлением в надзорные органы. Необходимо провести объективную оценку качества содержания и эксплуатации сетей. На данный момент началось заполнение системы водоснабжения Березников с водоканала „Извер“. Вода начинает поступать в верхние этажи многоквартирных домов и в отдаленные районы частного сектора. На плановые показатели планируется выйти к утру завтрашнего дня», — написал глава.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках из-за плохой погоды перестал работать водозабор «Извер». В результате аварии местные жители остались без водоснабжения, а детские сады и школы временно закрыли. Администрация Березников пообещала вернуть водоснабжение в ближайшее время.

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Глава региона Дмитрий Махонин дал поручение министерству ЖКХ по Пермскому краю провести оценку качества содержания и эксплуатации сетей и охранной зоны линий электропередач. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Дал поручение краевому МинЖКХ обратиться с заявлением в надзорные органы. Необходимо провести объективную оценку качества содержания и эксплуатации сетей. На данный момент началось заполнение системы водоснабжения Березников с водоканала „Извер“. Вода начинает поступать в верхние этажи многоквартирных домов и в отдаленные районы частного сектора. На плановые показатели планируется выйти к утру завтрашнего дня», — написал глава. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках из-за плохой погоды перестал работать водозабор «Извер». В результате аварии местные жители остались без водоснабжения, а детские сады и школы временно закрыли. Администрация Березников пообещала вернуть водоснабжение в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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