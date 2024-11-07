Водопад уничтожил квартиры жители военного городка в Чебаркуле. Видео

Жители военного городка в Чебаркуле эвакуируются из-за потопа

08 ноября 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Жители ДОС вынуждены покинуть свои квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за коммунальной аварии водопад с верхних этажей уничтожил квартиры жителей военного городка в Чебаркуле Челябинской области в поселке имени А. Каширина (ДОС). Поток воды был такой силы, что прошибал полы. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «В многострадальном военном городке в Чебаркуле хлынул водопад с крыши. В доме №30 по ул. Каширина залило пять этажей, многоквартирный дом остался без тепла, света и горячей воды. Поток воды прошибал полы и потолки буквально насквозь, затапливая все квартиры сверху до низа», — рассказал URA.RU Рыжий. От отметил, что на старые коммуникации в зданиях жалуются практически все жильцы военного городка. В доме, где произошла коммунальная авария, трубы не выдержали в верхней квартире, в которой сейчас никто не проживает. В итоге жители потеряли имущество и семьи эвакуируются из затопленных помещений. Ранее губернатор области Алексей Текслер взял на контроль подключение к теплу военного городка в Чебаркуле, жители которого год назад замерзали в своих квартирах. Проблема с отоплением заключалась в том, что муниципалитет не имел права тратить средства на ремонт отопления домов, которые ему не принадлежали. Они относились к Минобороны, которое, в свою очередь, не занималось их содержанием на должном уровне. По словам Текслера, теперь эта проблема устранена. В прошлом году жители военного городка были вынуждены уехать из ледяных квартир, где температура не поднималась выше 10 градусов. Ситуацией с отоплением городка заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за коммунальной аварии водопад с верхних этажей уничтожил квартиры жителей военного городка в Чебаркуле Челябинской области в поселке имени А. Каширина (ДОС). Поток воды был такой силы, что прошибал полы. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «В многострадальном военном городке в Чебаркуле хлынул водопад с крыши. В доме №30 по ул. Каширина залило пять этажей, многоквартирный дом остался без тепла, света и горячей воды. Поток воды прошибал полы и потолки буквально насквозь, затапливая все квартиры сверху до низа», — рассказал URA.RU Рыжий. От отметил, что на старые коммуникации в зданиях жалуются практически все жильцы военного городка. В доме, где произошла коммунальная авария, трубы не выдержали в верхней квартире, в которой сейчас никто не проживает. В итоге жители потеряли имущество и семьи эвакуируются из затопленных помещений. Ранее губернатор области Алексей Текслер взял на контроль подключение к теплу военного городка в Чебаркуле, жители которого год назад замерзали в своих квартирах. Проблема с отоплением заключалась в том, что муниципалитет не имел права тратить средства на ремонт отопления домов, которые ему не принадлежали. Они относились к Минобороны, которое, в свою очередь, не занималось их содержанием на должном уровне. По словам Текслера, теперь эта проблема устранена. В прошлом году жители военного городка были вынуждены уехать из ледяных квартир, где температура не поднималась выше 10 градусов. Ситуацией с отоплением городка заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.