07 ноября 2024

«Мужественный человек»: Путин прокомментировал поведение Трампа во время покушения

Путин прокомментировал поведение Трампа во время покушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвел впечатление поведение Дональда Трампа во время покушения. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Он мужественный человек», — заявил Путин.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвел впечатление поведение Дональда Трампа во время покушения. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Он мужественный человек», — заявил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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