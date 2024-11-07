«Мужественный человек»: Путин прокомментировал поведение Трампа во время покушения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвел впечатление поведение Дональда Трампа во время покушения. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Он мужественный человек», — заявил Путин.
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