«Мужественный человек»: Путин прокомментировал поведение Трампа во время покушения

Путин прокомментировал поведение Трампа во время покушения

07 ноября 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвел впечатление поведение Дональда Трампа во время покушения. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Он мужественный человек», — заявил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на него произвел впечатление поведение Дональда Трампа во время покушения. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Он мужественный человек», — заявил Путин.