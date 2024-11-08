Российские военные с помощью советского оружия разбомбили бригаду ВСУ в ДНР

На кураховском направлении (ДНР) ВС РФ поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он находился в одном из разрушенных зданий, где противник пытался закрепиться, сообщили в Минобороны.
«Артиллеристы Южной группировки войск при помощи 122-мм гаубицы Д-30 (советская буксируемая гаубица, принятая на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года) уничтожили опорный пункт ВСУ в одном из разрушенных зданий на кураховском направлении», — заявили в российском оборонном ведомстве ТАСС. Так, сначала российские военные обнаружили с помощью разведывательного БПЛА личный состав ВСУ, после чего передали координаты цели в артиллерийский пункт управления.
Ранее в украинском Генштабе назвали кураховское, лиманское и красноармейское направления самыми горячими точками на фронте. Помимо прочего, на всей линии боевого соприкосновения на данный момент ситуация напряженная, передает RT.
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