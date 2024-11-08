Гладков сообщил о вступлении женщин в добровольческий отряд «Барс»

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Женщины активно пополняют ряды добровольческого отряда
Женщины активно пополняют ряды добровольческого отряда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Женщины активно вступают в добровольческое подразделение Минобороны «Барс-Белгород». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

«Вчера три женщины подписали контракты. Еще пять женщин сейчас сдают документы в военные комиссариаты. Я очень благодарен всем тем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли. По-другому и не должно быть. Мы все гордимся теми, кто сейчас в „Барсе“ с оружием в руках защищает нашу страну», — сказал Гладков в своем telegram-канале.

Отряд «БАРС-Белгород» был создан по указанию президента РФ. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября. В частности, приступили к охране особо важных объектов инфраструктуры, передает RT. В отряд вступили заместитель Гладкова Александр Лоренц и священник отец Дмитрий. 

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Женщины активно вступают в добровольческое подразделение Минобороны «Барс-Белгород». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.  «Вчера три женщины подписали контракты. Еще пять женщин сейчас сдают документы в военные комиссариаты. Я очень благодарен всем тем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли. По-другому и не должно быть. Мы все гордимся теми, кто сейчас в „Барсе“ с оружием в руках защищает нашу страну», — сказал Гладков в своем telegram-канале. Отряд «БАРС-Белгород» был создан по указанию президента РФ. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября. В частности, приступили к охране особо важных объектов инфраструктуры, передает RT. В отряд вступили заместитель Гладкова Александр Лоренц и священник отец Дмитрий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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