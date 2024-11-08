В Саратове украинский БПЛА выбил 13 стекол в жилом доме

В Саратове в доме на Санаторном проезде в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подъездах выбило стекла. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Павел Сурков.
«В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде», — сообщает Сурков в своем telegram-канале. На место направлены представители экстренных служб и сотрудники районной администрации. Власти города пообещали, что уладят проблему совместно с управляющей компанией и до конца дня заменят поврежденные окна.
В августе беспилотники атаковали жилой дом в Саратове на Предмостовой площади. В результате удара по ЖК пострадали люди.
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