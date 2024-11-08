В Саратове украинский БПЛА выбил 13 стекол в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотник разрушил 13 стекол
Беспилотник разрушил 13 стекол Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Саратове в доме на Санаторном проезде в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подъездах выбило стекла. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Павел Сурков.

«В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде», — сообщает Сурков в своем telegram-канале. На место направлены представители экстренных служб и сотрудники районной администрации. Власти города пообещали, что уладят проблему совместно с управляющей компанией и до конца дня заменят поврежденные окна.

В августе беспилотники атаковали жилой дом в Саратове на Предмостовой площади. В результате удара по ЖК пострадали люди. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саратове в доме на Санаторном проезде в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подъездах выбило стекла. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Павел Сурков. «В результате атаки БПЛА выбито 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде», — сообщает Сурков в своем telegram-канале. На место направлены представители экстренных служб и сотрудники районной администрации. Власти города пообещали, что уладят проблему совместно с управляющей компанией и до конца дня заменят поврежденные окна. В августе беспилотники атаковали жилой дом в Саратове на Предмостовой площади. В результате удара по ЖК пострадали люди. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...