Тюменскую вахтовичку обманули почти на полмиллиона в ЯНАО

Пенсионерку из Тобольска (Тюменская область), работающую вахтовым методом в Пуровском районе ЯНАО, обманули на 488 тысяч рублей по телефону. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ЯНАО.
«В ходе проведения проверки полицейские выяснили, что женщине позвонил неизвестный. Представившись оператором сотовой связи, под предлогом улучшения сервиса обслуживания предоставляемых ей услуг убедил ее скачать и установить на телефон приложение», — сообщает пресс-служба.
Как выяснилось далее, женщина выполнила все условия злоумышленника и предоставила доступ к своим данным. После этого телефон заявительницы отключился. Перезагрузив его, она обнаружила, что на ее имя была оформлена кредитная карта и потребительский кредит на общую сумму более 488 тысяч рублей. Позже средства ушли на различные счета.
В ОМВД Пуровского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного противозаконного деяния.
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