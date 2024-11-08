Депутат Хамзаев предложил ввести в школах еще один урок

Депутат Хамзаев предложил ввести в школах урок краеведения
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Депутат Хамзаев предложил проводить в российских школах уроки краеведения
Депутат Хамзаев предложил проводить в российских школах уроки краеведения Фото:

В российские школы нужно ввести краеведение с первого класса. Заинтересованность россиян в изучении особенностей культуры разных народов России показало проведение «Большого Этнографического диктанта» с 1 по 8 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

«Дети Дагестана изучают краеведение с первого класса. Этот предмет необходимо внедрить в школы по всей России. Этнодиктант доказал, что в системе образования не хватает программы, которая бы воспитывала в детях любовь к родному краю и к другим многочисленным культурам народов страны», — заявил Хамзаев.

Депутат также предложил создать большую энциклопедию народов и культур России. По такой единой программе школьники смогут узнать все об особенностях разных национальностей и территорий. Хамзаев сравнил «Этнографический диктант» с ускоренным курсом по краеведению и отметил, что народный интерес к нему растет из года в год.

Его слова подтвердила региональный координатор проведения просветительской акции Оксана Ибрагимова, начальник отдела национальной политики Миннац Республики Дагестан. «В этом году большой интерес к акции проявили не только жители Республики, постоянные участники, но и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Дагестана», — поделилась она.

Впервые «Этнодиктант» прошел 30 сентября 2016 года в 85 регионах страны. Тогда в нем приняли участие более 90 тысяч человек. Идея зародилась в Удмуртии. В 2023 году количество участников увеличилось в 40 раз — 3 млн 455 тысяч человек прошли тестирование из 30 вопросов.

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В российские школы нужно ввести краеведение с первого класса. Заинтересованность россиян в изучении особенностей культуры разных народов России показало проведение «Большого Этнографического диктанта» с 1 по 8 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. «Дети Дагестана изучают краеведение с первого класса. Этот предмет необходимо внедрить в школы по всей России. Этнодиктант доказал, что в системе образования не хватает программы, которая бы воспитывала в детях любовь к родному краю и к другим многочисленным культурам народов страны», — заявил Хамзаев. Депутат также предложил создать большую энциклопедию народов и культур России. По такой единой программе школьники смогут узнать все об особенностях разных национальностей и территорий. Хамзаев сравнил «Этнографический диктант» с ускоренным курсом по краеведению и отметил, что народный интерес к нему растет из года в год. Его слова подтвердила региональный координатор проведения просветительской акции Оксана Ибрагимова, начальник отдела национальной политики Миннац Республики Дагестан. «В этом году большой интерес к акции проявили не только жители Республики, постоянные участники, но и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Дагестана», — поделилась она. Впервые «Этнодиктант» прошел 30 сентября 2016 года в 85 регионах страны. Тогда в нем приняли участие более 90 тысяч человек. Идея зародилась в Удмуртии. В 2023 году количество участников увеличилось в 40 раз — 3 млн 455 тысяч человек прошли тестирование из 30 вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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