Суд отказал курганским следователям в повторном аресте силовика Добрыдина

Курганским следователям отказали в заключении под стражу майора полиции Антона Добрыдина. Обвиняемого в превышении полномочий силовика следствие пыталось второй раз поместить в СИЗО, сообщили URA.RU источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Майору из отделения полиции „Кетовский“ Добрыдину хотели избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, но суд не нашел оснований и отказал следователям», — рассказали источники. Они отмечают, что полицейскому пришлось провести пару дней в изоляторе временного содержания.
Редакция обратилась за комментариями в городской суд Кургана. В пресс-службе организации данную информацию подтвердили. «21 октября Курганский городской суд ходатайство следователя СУ СК России по Курганской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Добрыдина оставил без удовлетворения», — сообщили в суде.
Собеседники агентства отметили, что Добрыдина пытались второй раз поместить в следственный изолятор по одному и тому же обвинению. При этом был проведен новый обыск — ничего найдено не было. Также якобы следователи пытаются дать отвод новому адвокату Добрыдина, бывшему сотруднику следкома Дмитрию Половникову. По итогам апелляционного заседания Добрыдину вынесли запрет на общение со свидетелями до его делу.
Следователи считают Добрыдина виновным в превышении полномочий с использованием оружия при задержании у курганской колонии №2 летом 2022 года. Его и бывшего тюремщика Хамзата Амаева суд уже признавал виновными и приговорил к пяти и восьми годам колонии соответственно. Апелляция нашла в деле нарушения и отменила решение — Добрыдин был выпущен из-под стражи. Теперь следователи работают над исправлением своих ошибок.
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