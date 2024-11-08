Светлакову пришлось сражаться с волками, а Клаве Коке — доить козу. Фото, видео

Фильм «Звезды в Сибири» с Клавой Кокой и Сергеем Светлаковым выйдет 5 декабря

08 ноября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Клава Кока призналась, что боялась обидеть козу Фото предоставлено телеканалом ТНТ Во всех кинотеатрах России с 5 декабря в прокат выходит новый проект киностудии SVERDЛOVSK — «Звезды в Сибири», где снялись знаменитые свердловчане. В картине шоуменам Сергею Светлакову и Дмитрию Брекоткину пришлось спасаться от волков, а певице Клаве Коке (настоящее имя Клавдия Высокова) — доить козу. Эксклюзивными фото и видео со съемок с URA.RU поделился телеканал ТНТ. По сюжету крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд. Но из аэропорта артистов случайно увозят в маленькую деревню. Там им предстоит выживать и подстраиваться под новые реалии. Как призналась Клава Кока, это была ее первая роль в художественном фильме, хотя ей предлагали сниматься и раньше. На проект она согласилась, потому как ей нужно было сыграть саму себя. Больше всего на съемках певицу поразила коза. «Я в первый раз доила козу, и у меня все получилось. Я старалась не сделать ей больно, и, мне кажется, у нас получилось установить какой-то коннект. Возможно, я даже больше, чем коза, стрессовала и переживала, а комфортно ли ей сниматься», — говорит поп-исполнительница. По словам Светлакова, зрители увидят, как обстоятельства издеваются над знаменитостями. «Но глобально наша история о том, что звезды — это просто люди, которым тоже бывает сложно. Мы не оставим зрителя без настоящего новогоднего чуда», — заявил шоумен. Помимо уральских звезд, в картине появятся Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Тимур Батрутдинов. Ранее Светлаков говорил, что хотел бы устроить презентацию фильма со звездами на Урале. Шоумен признался, что он ориентируется на реакцию земляков, а по ней уже судит, как пойдет прокат картины дальше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во всех кинотеатрах России с 5 декабря в прокат выходит новый проект киностудии SVERDЛOVSK — «Звезды в Сибири», где снялись знаменитые свердловчане. В картине шоуменам Сергею Светлакову и Дмитрию Брекоткину пришлось спасаться от волков, а певице Клаве Коке (настоящее имя Клавдия Высокова) — доить козу. Эксклюзивными фото и видео со съемок с URA.RU поделился телеканал ТНТ. По сюжету крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд. Но из аэропорта артистов случайно увозят в маленькую деревню. Там им предстоит выживать и подстраиваться под новые реалии. Как призналась Клава Кока, это была ее первая роль в художественном фильме, хотя ей предлагали сниматься и раньше. На проект она согласилась, потому как ей нужно было сыграть саму себя. Больше всего на съемках певицу поразила коза. «Я в первый раз доила козу, и у меня все получилось. Я старалась не сделать ей больно, и, мне кажется, у нас получилось установить какой-то коннект. Возможно, я даже больше, чем коза, стрессовала и переживала, а комфортно ли ей сниматься», — говорит поп-исполнительница. По словам Светлакова, зрители увидят, как обстоятельства издеваются над знаменитостями. «Но глобально наша история о том, что звезды — это просто люди, которым тоже бывает сложно. Мы не оставим зрителя без настоящего новогоднего чуда», — заявил шоумен. Помимо уральских звезд, в картине появятся Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Тимур Батрутдинов. Ранее Светлаков говорил, что хотел бы устроить презентацию фильма со звездами на Урале. Шоумен признался, что он ориентируется на реакцию земляков, а по ней уже судит, как пойдет прокат картины дальше.