«Жутко, дико, люто мне нравитесь»: Рудковскую впечатлила убившая мужа свердловчанка. Видео

Свердловчанка Елена Зайнутдинова покорила Яну Рудковскую в шоу «Царица»

08 ноября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

В эфире 8 ноября покажут, пройдет ли Елена в следующий тур Фото предоставлено телеканалом «Пятница» Отсидевшая за убийство мужа Елена Зайнутдинова из Красноуфимска вновь покорила звездное жюри в шоу «Царица». Продюсер Яна Рудковская назвала номер свердловчанки лучшим за весь отчетный концерт, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница». «С точки зрения актерского мастерства это было лучшее выступление сегодня. Это было и легко, и душевно. И трагически как-то. Драматический, магический образ! Вы были раскрепощены, а в конце вам было пофиг на всех. И в этом кайф! Вы мне жутко, дико, люто нравитесь! Я бы поставила вам оценку 11, но у нас есть только 10. Мое сердце — вам», — сказала Рудковская. Телеведущая Регина Тодоренко отметила, что 38-летняя свердловчанка очень преобразилась с первой передачи, а певица Лариса Долина отметила актерское мастерство Елены. Алена Свиридова сделала множество комплиментов уралочке: «Вы сделали за эту неделю огромный скачок! Передо мной предстала потрясающая, роковая, красивая женщина. Блестяще актерски отыграли всю сцену. Я поверила каждому вашему слову». Посмотреть, выйдет ли свердловчанка в следующий тур, можно на телеканале «Пятница». Выпуск с Еленой появится 8 ноября в 19:00. О 38-летней Елене известно, что она отбывала наказание в ИК-6 за убийство мужа и неоднократно участвовала в конкурсе среди осужденных «Калина красная». Именно это вокальное состязание помогло женщине выйти на свободу раньше срока. Елена уверена, что ее талант и сильный характер помогут ей изменить свою жизнь и вдохновить других людей на новые свершения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отсидевшая за убийство мужа Елена Зайнутдинова из Красноуфимска вновь покорила звездное жюри в шоу «Царица». Продюсер Яна Рудковская назвала номер свердловчанки лучшим за весь отчетный концерт, рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница». «С точки зрения актерского мастерства это было лучшее выступление сегодня. Это было и легко, и душевно. И трагически как-то. Драматический, магический образ! Вы были раскрепощены, а в конце вам было пофиг на всех. И в этом кайф! Вы мне жутко, дико, люто нравитесь! Я бы поставила вам оценку 11, но у нас есть только 10. Мое сердце — вам», — сказала Рудковская. Телеведущая Регина Тодоренко отметила, что 38-летняя свердловчанка очень преобразилась с первой передачи, а певица Лариса Долина отметила актерское мастерство Елены. Алена Свиридова сделала множество комплиментов уралочке: «Вы сделали за эту неделю огромный скачок! Передо мной предстала потрясающая, роковая, красивая женщина. Блестяще актерски отыграли всю сцену. Я поверила каждому вашему слову». Посмотреть, выйдет ли свердловчанка в следующий тур, можно на телеканале «Пятница». Выпуск с Еленой появится 8 ноября в 19:00. О 38-летней Елене известно, что она отбывала наказание в ИК-6 за убийство мужа и неоднократно участвовала в конкурсе среди осужденных «Калина красная». Именно это вокальное состязание помогло женщине выйти на свободу раньше срока. Елена уверена, что ее талант и сильный характер помогут ей изменить свою жизнь и вдохновить других людей на новые свершения.