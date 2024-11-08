Путин пообещал миру сложные 20 лет: что это значит

Экономист Зубец: для развития экономики нужно ограничить аппетиты Запада
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Странам Запада придется поумерить свои аппетиты, чтобы ресурсов хватило всем, уверен экономист
Странам Запада придется поумерить свои аппетиты, чтобы ресурсов хватило всем, уверен экономист Фото:

На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин объявил о том, что ближайшие 20 лет станут для мира «не менее, а то и более сложными». Президент отметил, что нынешнему поколению предстоит принимать участие в «революционных переменах». Доктор экономических наук Алексей Зубец объяснил URA.RU, о каких именно переменах говорил Владимир Путин и какие экономические изменения ждут мир.

В чем проблема нынешнего мироустройства

Говоря о том, что миру предстоит сложное будущее, президент, в том числе имеет в виду тот кризис, с которым столкнулась глобальная экономика. Алексей Зубец считает, что развитые страны достигли пика возможного сегодня экономического развития. Для того чтобы оставаться в лидерстве, западным странам придется либо снижать стоимость рабочей силы, и как следствие — понижать уровень жизни, либо придумать инновацию, которая могла бы увеличить производительность труда.

«Главная проблема современной глобальной экономики — это отсутствие инноваций, изобретений, которые могут серьезно повысить производительность труда и повысить качество жизни», — объяснил экономист. «Это стагнация в области технологий, которая, в свою очередь, сдерживает социально-экономическое развитие, социально-экономический прогресс».

Из-за отсутствия новых технологий и нежелания ухудшать уровень жизни, страны Запада не в состоянии продолжать наращивать свою экономику, в то время как развивающиеся страны постепенно догоняют их. Поэтому запад выходит из ситуации другим способом — попыткой затормозить конкурентов.

«Запад пытается тормозить развитие остальных стран мира при помощи репрессий, санкций, ограничений, войн, которые американцы пытаются разогнать по всему миру. Это способ сохранить собственное лидерство — и это проблема», — заключил Алексей Зубец.

Пирога на всех не хватит

Алексей Зубец предложил рассматривать все имеющиеся мировые ресурсы как образный пирог. С ростом экономики у стран также повышается и аппетит — но пирога не становится больше.

«Пирог остается прежним, аппетиты запада не снижаются, а аппетиты развивающихся стран растут, просто в силу того, что стандарты качества жизни во всем мире увеличиваются, люди хотят жить лучше», — отметил экономист.

Россия же намерена сделать так, чтобы пирог доставался более ровно всем, заявил Алексей Зубец. «Новое справедливое мироустройство, в котором все получают не столько, сколько они смогли урвать, а какую-то справедливую долю этого пирога, достаточную просто для того, чтобы люди не умирали от голода», — отметил эксперт.

При этом единственный способ в текущей ситуации сделать более справедливое распределение ресурсов — ограничить «кусок», который достается западным странам. Даже если они не намерены им делиться.

«Либо технологический прорыв, либо ограничение аппетита у Запада. Технологического прорыва нет. Остается второй вариант — ограничения аппетита», — заключил экономист.

Придется ли делиться своим «пирогом» России

Экономист подчеркнул, что даже если в будущем удастся разделить ресурсы более честно между государствами, то России своим «куском» делиться не придется. Ведь Россия находится на условной середине между богатыми и бедными странами.

«России не нужно беднеть, чтобы в Бангладеше жили лучше. Надо, чтобы меньше кушали жители таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания и Германия», — уверен экономист. «То есть, России в данном случае ничего не грозит, потому что мы как раз посередине».

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На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин объявил о том, что ближайшие 20 лет станут для мира «не менее, а то и более сложными». Президент отметил, что нынешнему поколению предстоит принимать участие в «революционных переменах». Доктор экономических наук Алексей Зубец объяснил URA.RU, о каких именно переменах говорил Владимир Путин и какие экономические изменения ждут мир. В чем проблема нынешнего мироустройства Говоря о том, что миру предстоит сложное будущее, президент, в том числе имеет в виду тот кризис, с которым столкнулась глобальная экономика. Алексей Зубец считает, что развитые страны достигли пика возможного сегодня экономического развития. Для того чтобы оставаться в лидерстве, западным странам придется либо снижать стоимость рабочей силы, и как следствие — понижать уровень жизни, либо придумать инновацию, которая могла бы увеличить производительность труда. «Главная проблема современной глобальной экономики — это отсутствие инноваций, изобретений, которые могут серьезно повысить производительность труда и повысить качество жизни», — объяснил экономист. «Это стагнация в области технологий, которая, в свою очередь, сдерживает социально-экономическое развитие, социально-экономический прогресс». Из-за отсутствия новых технологий и нежелания ухудшать уровень жизни, страны Запада не в состоянии продолжать наращивать свою экономику, в то время как развивающиеся страны постепенно догоняют их. Поэтому запад выходит из ситуации другим способом — попыткой затормозить конкурентов. «Запад пытается тормозить развитие остальных стран мира при помощи репрессий, санкций, ограничений, войн, которые американцы пытаются разогнать по всему миру. Это способ сохранить собственное лидерство — и это проблема», — заключил Алексей Зубец. Пирога на всех не хватит Алексей Зубец предложил рассматривать все имеющиеся мировые ресурсы как образный пирог. С ростом экономики у стран также повышается и аппетит — но пирога не становится больше. «Пирог остается прежним, аппетиты запада не снижаются, а аппетиты развивающихся стран растут, просто в силу того, что стандарты качества жизни во всем мире увеличиваются, люди хотят жить лучше», — отметил экономист. Россия же намерена сделать так, чтобы пирог доставался более ровно всем, заявил Алексей Зубец. «Новое справедливое мироустройство, в котором все получают не столько, сколько они смогли урвать, а какую-то справедливую долю этого пирога, достаточную просто для того, чтобы люди не умирали от голода», — отметил эксперт. При этом единственный способ в текущей ситуации сделать более справедливое распределение ресурсов — ограничить «кусок», который достается западным странам. Даже если они не намерены им делиться. «Либо технологический прорыв, либо ограничение аппетита у Запада. Технологического прорыва нет. Остается второй вариант — ограничения аппетита», — заключил экономист. Придется ли делиться своим «пирогом» России Экономист подчеркнул, что даже если в будущем удастся разделить ресурсы более честно между государствами, то России своим «куском» делиться не придется. Ведь Россия находится на условной середине между богатыми и бедными странами. «России не нужно беднеть, чтобы в Бангладеше жили лучше. Надо, чтобы меньше кушали жители таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания и Германия», — уверен экономист. «То есть, России в данном случае ничего не грозит, потому что мы как раз посередине».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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