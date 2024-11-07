Отношения России и США ждет большая перезагрузка

Отношения России и США ждет перезагрузка. Эксперты «Валдайского клуба» объяснили URA.RU, что без восстановления связей между крупнейшими державами невозможно сформировать глобальную безопасность и построить прочный мир. Поэтому президентам Владимиру Путину и теперь уже Дональду Трампу придется наладить диалог. Эксперты убеждены, что «стратегическая пауза» в конфликте наступит, потому что на Западе все больше понимают, что ситуация зашла в тупик. Приход к власти в США Трампа — шанс все всем переосмыслить.
Свою речь на «Валдае» в Сочи Путин начал в то время, когда в Вашингтоне часы пробили полдень. И это символично — именно туда (уходящей или уже новой американской администрации) было обращено большинство тезисов президента РФ.
Путин назвал сегодняшний мир «непредсказуемым». «Можно предположить, что следующие 20 лет будут не менее, а то и более сложными, — заявил он. — Наступает момент истины: прежнее устройство мира, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается непримиримая борьба.
Это даже не схватка за власть или геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов… Прежние гегемоны видят, что их перестают слушаться, и стараются не допустить создания новой мировой системы».
Западные элиты «готовы пойти на все, чтобы не допустить появления международной системы, отвечающей интересам мирового большинства». «Все больше заметен принцип „не доставайся же никому“. Эта формула очень опасная, — заметил Путин. — Ни о какой гегемонии в новой международной системе речи быть не может. Когда в Вашингтоне и других западных столицах признают этот неопровержимый факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, войдет в фазу подлинного созидания».
Президент убежден, что «ключевой принцип нового мира — безопасность для всех без исключения». «В мире остался лишь один блок, спаянный обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише — это Североатлантический альянс, который пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира. Им нужны конфликты», — сказал Путин.
Неожиданно он рассказал, что многие европейские лидеры до конфликта на Украине недоумевали, почему США пытаются их пугать Россией. Сами они не видели угроз со стороны Москвы, сказал Путин. «И Штаты это понимали. Но им нужно было разорвать Европу, чтобы сохранить НАТО. То же самое сейчас в Азии происходит, на Корейском полуострове, — убежден Путин. — Россия нужна миру. Никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских начальников не способны изменить это».
В своей речи Путин ни разу не упомянул ни уходящего, ни избранного президентов США и о том, чего ждать дальше. Но во время живой дискуссии от прямых вопросов на эту тему уйти было невозможно. И их задал модератор клуба Федор Лукьянов. По словам Путина, все, что говорил Трамп во время избирательной кампании об урегулировании украинского конфликта, о восстановлении отношений с Россией, «как минимум, заслуживает внимания». «Хочу поздравить его с избранием на пост президента США», — сказал Путин, и это, пожалуй, можно считать официальным поздравлением, ведь ни поздравительной телеграммы, ни телефонного звонка с его стороны не было.
Вообще, президент РФ лишний раз продемонстрировал, что готов общаться с Трампом. Первое, что он вспомнил, — это покушение на Трампа во время избирательной кампании. «Он мужественный человек. Он повел себя как мужчина», — сказал Путин.
Что касается обещанного звонка Трампа на счет «мирного плана» по Украине, то и этого звонка пока не было. И ничего зазорного Путин в нем не видит. Он объяснил, что западные лидеры сами отказались от диалога. Если вдруг Трамп решится позвонить, как и обещал неоднократно, российский лидер ответит на этот звонок.
Любое выступление Путина на «Валдае» всегда ожидается не только российским, но и международным истеблишментом. Их нередко сравнивают со знаменитой Мюнхенской речью Путина 2007 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выступление «мировоззренческим». Значение именно сегодняшней речи российского лидера еще больше возрастает на фоне прошедших президентских выборов в США, победы Дональда Трампа и… неопределенности ситуации: какую позицию займет будущая американская администрация в отношении украинского конфликта, отношений с Россией — в Кремле пока никто не может прогнозировать.
Валдайским экспертам очевидно, что без выстраивания между Путиным и Трампом «отношений 2.0», без перезагрузки отношений России и США, глобальной системы безопасности, о которой говорит президент РФ, создать не удастся. Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт «Валдая» Василий Кашин сказал URA.RU, что «частичное возобновление диалога с США возможно». «Но все будет зависеть от конкретных действий новой администрации, в отношении которой у нас пока нет четкого понимания, нет уверенности, как она будет действовать, — отметил Кашин. –
Да, Трамп сделал заявление, что хочет прекратить конфликты, но сделает ли он это в реальности, мы не знаем. Совершенно точно, что без США, без Европы говорить о целостной системе глобальной безопасности невозможно. Нужен диалог».
Похожей позиции придерживается и доцент Финансового университета при правительстве РФ, аналитик Леонид Крутаков. «Неслучайно даже по украинскому конфликту президент говорил, что это не вопрос украинского кризиса, это вопрос евразийской безопасности. Россия конфликтует не с Зеленским, а с Вашингтоном, с коллективным Западом.
Значит, без формулы безопасности, которая принималась бы всеми участниками мирового процесса, а не только, скажем, странами БРИКС и их партнерами, механизм всеобщей безопасности невозможен — это будет воспринято как угроза Западу: ведь у армии США военные базы по всему миру. Нельзя выстроить собственную безопасность, не создав вызовов и угроз безопасности Штатов», — отмечает Крутаков.
Но здесь нужно учитывать другой важный момент: вряд ли кто-то из партнеров России решится так же радикально порвать отношения с США, пояснил URA.RU профессор кафедры мировых политических процессов факультета политологии МГИМО, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. «Это видно даже по Китаю: несмотря на давление и торговые войны с США, Пекин старается не выходить за красные линии. Это касается и Индии, и африканских стран, и той же Бразилии — они не готовы выключаться из глобальной системы. Они критикуют западноцентричную систему, но пытаются найти внутри нее свои возможности — это прагматичный подход, который вряд ли изменится в обозримом будущем, — отметил Барабанов. –
России в какой-то степени придется подстраиваться. Компромисс при строительстве системы глобальной безопасности возможен. Тем более, что Трамп, скорее всего, будет с удвоенной силой давить на Китай, и это будет толкать Китай от той умеренности и осторожности, которая есть сегодня, к большей солидарности с Россией».
В том, что Россия и США подойдут к диалогу, уверен и китайский эксперт «Валдайского клуба» Ван Цзокуй. «Без этого диалога выстроить стабильную систему не получится. Посмотрите, между Китаем и Россией есть диалог, и нет приграничных конфликтов — все вопросы решены благополучно. В нашем регионе вопросы безопасности успешно решаются и в рамках ШОС. Такой системы с Америкой и Европой, думаю, не получится, но диалог в любом случае нужен», — считает эксперт.
Политолог Олег Барабанов считает, что отношения с США «вряд восстановятся, даже если все планы Трампа сбудутся, и если ему удастся достичь некоего перемирия на украинском направлении». Эксперт Крутаков иного мнения. Он считает, что Трамп — это «новая часть американской элиты, или изменение глобального проекта».
«Если Клинтон, Обама, Байден, Харрис бредили мечтой о господстве над всем миром, то проект „Трамп“ — о другом: ребята, давайте остановимся и подумаем, разберемся, что мы реально можем контролировать на 100%, а что нет, сил на все не хватает. Трамп — это стратегическая геополитическая пауза, чтобы остановиться и провести аудит внутренних возможностей и оценить возможности других. США поняли, что завязли: решить вопрос военным путем им не удалось ни в Сирии, ни на Украине — продвижение Запада на Восток остановлено, и они ничего не могут сделать с Россией.
Значит, им нужна новая стратегия, — отметил Крутаков. — Поэтому нужно надеяться на возобновление контактов между Путиным и Трампом».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.