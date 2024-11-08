Продажи челябинской недвижимости рухнули за месяц

08 ноября 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Рынок недвижимости переживает спад продаж Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области продажи объектов недвижимости в сентябре к августу упали на 13,8%. Как сообщили в Челябинскстате, за девять месяцев сдача в эксплуатацию жилья к уровню 2023 года снизилась на 2,1%. «Оборот организаций по видам экономической деятельности. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом: в сентябре к августу 2024 года — 86,2%», — отмечено в отчете Челябинскстата. Снижение объема продаж руководитель агентства недвижимости «Премьер сити» Лилия Грязных связала с высокой ключевой ставкой Банка России. Количество сделок с привлечением кредита раньше не опускалось меньше 60%, уточнила URA.RU эксперт. Поскольку ипотека после решений Центробанка стала дорогой, спрос снизился, продавцы и покупатели заняли выжидательную позицию. Новость по теме Эксперт предрек снижение цен на вторичке «Высокая стоимость жилья стала основной причиной снижения покупательской активности. Ровно год назад, в октябре—декабре, квартиры подорожали в 1,5-2 раза. По законам рынка, если стоимость подскочила, на следующий год продажи замедляются. Собственники пытаются продать по высокой цене, но никто не покупает», — заметил директор риэлтерского агентства «Элис» в Златоусте Артур Каримов. Собеседник URA.RU спрогнозировал, что цена будет плавно снижаться на протяжении четырех-пяти лет. В настоящий момент, добавила Грязных, покупают на собственные деньги. Суммы по ипотеке снизились. Если до роста ключевой ставки челябинцы были готовы брать в кредит до трех с половиной миллионов рублей, то теперь размер заимствований снизился до полутора-двух миллионов. Ключевую ставку Банк России 25 октября поднял с 19 до 21%. В Центробанке РФ не исключили, что в декабре показатель снова вырастет, на сей раз до 23%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области продажи объектов недвижимости в сентябре к августу упали на 13,8%. Как сообщили в Челябинскстате, за девять месяцев сдача в эксплуатацию жилья к уровню 2023 года снизилась на 2,1%. «Оборот организаций по видам экономической деятельности. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом: в сентябре к августу 2024 года — 86,2%», — отмечено в отчете Челябинскстата. Снижение объема продаж руководитель агентства недвижимости «Премьер сити» Лилия Грязных связала с высокой ключевой ставкой Банка России. Количество сделок с привлечением кредита раньше не опускалось меньше 60%, уточнила URA.RU эксперт. Поскольку ипотека после решений Центробанка стала дорогой, спрос снизился, продавцы и покупатели заняли выжидательную позицию. «Высокая стоимость жилья стала основной причиной снижения покупательской активности. Ровно год назад, в октябре—декабре, квартиры подорожали в 1,5-2 раза. По законам рынка, если стоимость подскочила, на следующий год продажи замедляются. Собственники пытаются продать по высокой цене, но никто не покупает», — заметил директор риэлтерского агентства «Элис» в Златоусте Артур Каримов. Собеседник URA.RU спрогнозировал, что цена будет плавно снижаться на протяжении четырех-пяти лет. В настоящий момент, добавила Грязных, покупают на собственные деньги. Суммы по ипотеке снизились. Если до роста ключевой ставки челябинцы были готовы брать в кредит до трех с половиной миллионов рублей, то теперь размер заимствований снизился до полутора-двух миллионов. Ключевую ставку Банк России 25 октября поднял с 19 до 21%. В Центробанке РФ не исключили, что в декабре показатель снова вырастет, на сей раз до 23%.