08 ноября 2024

Илон Маск пообещал конец конфликта на Украине на фоне замыслов Трампа

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Илон Маск предрек конец для спекулянтов-провокаторов
Илон Маск предрек конец для спекулянтов-провокаторов Фото:

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что конфликт на Украине вскоре прекратится благодаря стратегии новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом миллиардер написал в своем X.

«Ненужное насилие скоро закончится. Время для провокаторов-спекулянтов вышло», — отметил Маск в сообщении на платформе X, реагируя на информацию о подходе Трампа к украинскому вопросу.

Новоизбранный президент США ранее заявлял о своей способности уладить украинский конфликт через переговоры и уверенно говорил о возможности решить проблему за один день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, отметил, что подобные прогнозы являются преувеличением.

Путин раскрыл нюанс переговоров по Украине. Что за послание сделал президент мировым элитам, рассказываем в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.

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Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что конфликт на Украине вскоре прекратится благодаря стратегии новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом миллиардер написал в своем X. «Ненужное насилие скоро закончится. Время для провокаторов-спекулянтов вышло», — отметил Маск в сообщении на платформе X, реагируя на информацию о подходе Трампа к украинскому вопросу. Новоизбранный президент США ранее заявлял о своей способности уладить украинский конфликт через переговоры и уверенно говорил о возможности решить проблему за один день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, отметил, что подобные прогнозы являются преувеличением. Путин раскрыл нюанс переговоров по Украине. Что за послание сделал президент мировым элитам, рассказываем в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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