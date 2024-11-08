Илон Маск пообещал конец конфликта на Украине на фоне замыслов Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что конфликт на Украине вскоре прекратится благодаря стратегии новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом миллиардер написал в своем X.
«Ненужное насилие скоро закончится. Время для провокаторов-спекулянтов вышло», — отметил Маск в сообщении на платформе X, реагируя на информацию о подходе Трампа к украинскому вопросу.
Новоизбранный президент США ранее заявлял о своей способности уладить украинский конфликт через переговоры и уверенно говорил о возможности решить проблему за один день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, отметил, что подобные прогнозы являются преувеличением.
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