Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1», оснащенных челябинскими двигателями, успешно уничтожают воздушные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.
«Все, что попадет в зону поражения ЗРК, он уничтожает. В основном это беспилотники, очень редко — крылатые ракеты. Бывает, поражаем управляемые авиационные бомбы. Отработали более 100 пусков по беспилотникам, а также пусков пять-семь по этим бомбам», — цитирует командира расчета с позывным «Странник» группировки войск «Восток» telegram-канал МО РФ.
Ранее в Минобороны рассказали, что расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» уничтожил более 200 беспилотников противника на Краснолиманском направлении. ЗРК обеспечен двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Техника используется с первых дней проведения спецоперации.
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