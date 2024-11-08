08 ноября 2024

Установки с челябинскими двигателями продолжают крушить сотни беспилотников ВСУ. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зима, зрк, пво, тор-м2, сбойка, stock
ЗРК показывают высокую эффективность в условиях текущих боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1», оснащенных челябинскими двигателями, успешно уничтожают воздушные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

«Все, что попадет в зону поражения ЗРК, он уничтожает. В основном это беспилотники, очень редко — крылатые ракеты. Бывает, поражаем управляемые авиационные бомбы. Отработали более 100 пусков по беспилотникам, а также пусков пять-семь по этим бомбам», — цитирует командира расчета с позывным «Странник» группировки войск «Восток» telegram-канал МО РФ.

Ранее в Минобороны рассказали, что расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» уничтожил более 200 беспилотников противника на Краснолиманском направлении. ЗРК обеспечен двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Техника используется с первых дней проведения спецоперации.

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Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М1», оснащенных челябинскими двигателями, успешно уничтожают воздушные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ. «Все, что попадет в зону поражения ЗРК, он уничтожает. В основном это беспилотники, очень редко — крылатые ракеты. Бывает, поражаем управляемые авиационные бомбы. Отработали более 100 пусков по беспилотникам, а также пусков пять-семь по этим бомбам», — цитирует командира расчета с позывным «Странник» группировки войск «Восток» telegram-канал МО РФ. Ранее в Минобороны рассказали, что расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» уничтожил более 200 беспилотников противника на Краснолиманском направлении. ЗРК обеспечен двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Техника используется с первых дней проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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