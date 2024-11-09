В Иране раскрыли правду о покушении на Трампа

МИД Ирана: обвинения во вмешательстве Ирана в покушение Трампа безосновательны
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США обвинили Тегеран в организации покушения на Трампа
США обвинили Тегеран в организации покушения на Трампа Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

В МИД Ирана опровергли информацию о причастности Тегерана к попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Там отметили, что все заявления подобного рода безосновательны. 

«Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения во вмешательстве Ирана в попытку покушения на экс- и действующих чиновников США абсолютно безосновательными и отверг их», — говорится в сообщении. Багаи считает попытку США обвинить Иран в покушении «отвратительным заговором», который организован израильскими кругами и иранской оппозицией.

Ранее Минюст США заявил, что Иран подготовил покушение на Трампа, а также обвинил в организации иранского агента Фархада Шакери, который якобы привлек группу соучастников в Нью-Йорке для убийства экс-главы США. Так, например, в июне ФБР задержала пакистанца, который искал киллера для убийства Трампа от имени правительства Ирана.

Однако правительство Ирана отвергает свою причастность к покушениям. Постпредство исламской республики отметило, что обвинения являются безосновательными и предвзятыми, передает RT.

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В МИД Ирана опровергли информацию о причастности Тегерана к попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Там отметили, что все заявления подобного рода безосновательны.  «Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения во вмешательстве Ирана в попытку покушения на экс- и действующих чиновников США абсолютно безосновательными и отверг их», — говорится в сообщении.  Багаи считает попытку США обвинить Иран в покушении «отвратительным заговором», который организован израильскими кругами и иранской оппозицией. Ранее  Минюст США заявил, что Иран подготовил покушение на Трампа, а также обвинил в организации иранского агента Фархада Шакери, который якобы привлек группу соучастников в Нью-Йорке для убийства экс-главы США. Так, например, в июне ФБР задержала пакистанца, который искал киллера для убийства Трампа от имени правительства Ирана. Однако правительство Ирана отвергает свою причастность к покушениям. Постпредство исламской республики отметило, что обвинения являются безосновательными и предвзятыми, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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