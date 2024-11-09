В Иране раскрыли правду о покушении на Трампа

В МИД Ирана опровергли информацию о причастности Тегерана к попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Там отметили, что все заявления подобного рода безосновательны.
«Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения во вмешательстве Ирана в попытку покушения на экс- и действующих чиновников США абсолютно безосновательными и отверг их», — говорится в сообщении. Багаи считает попытку США обвинить Иран в покушении «отвратительным заговором», который организован израильскими кругами и иранской оппозицией.
Ранее Минюст США заявил, что Иран подготовил покушение на Трампа, а также обвинил в организации иранского агента Фархада Шакери, который якобы привлек группу соучастников в Нью-Йорке для убийства экс-главы США. Так, например, в июне ФБР задержала пакистанца, который искал киллера для убийства Трампа от имени правительства Ирана.
Однако правительство Ирана отвергает свою причастность к покушениям. Постпредство исламской республики отметило, что обвинения являются безосновательными и предвзятыми, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.