США обвинили Иран в подготовке покушения на Трампа

Минюст США заявил, что Иран подготовил покушение на президента США Дональда Трампа, а также обвинил в организации иранского агента Фархада Шакери. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.
«Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», — передает ведомство слова генпрокурора Меррика Гарланда. Там добавили, что Шакери также обвиняется в привлечении группы соучастников в Нью-Йорке для убийства американца иранского происхождения, который активно выражал свое несогласие с политикой правительства Ирана.
В соответствии с поданными жалобами, правительство Ирана предпринимает активные действия, включающие нападения, похищения и убийства, против граждан США. Их основной целью является устранение лиц, выражающих несогласие или критику в отношении иранского режима.
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