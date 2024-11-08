США обвинили Иран в подготовке покушения на Трампа

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Иран преследует американцев, несогласных с политикой страны
Иран преследует американцев, несогласных с политикой страны Фото:

Минюст США заявил, что Иран подготовил покушение на президента США Дональда Трампа, а также обвинил в организации иранского агента Фархада Шакери. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

«Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», — передает ведомство слова генпрокурора Меррика Гарланда. Там добавили, что Шакери также обвиняется в привлечении группы соучастников в Нью-Йорке для убийства американца иранского происхождения, который активно выражал свое несогласие с политикой правительства Ирана.

В соответствии с поданными жалобами, правительство Ирана предпринимает активные действия, включающие нападения, похищения и убийства, против граждан США. Их основной целью является устранение лиц, выражающих несогласие или критику в отношении иранского режима.

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Минюст США заявил, что Иран подготовил покушение на президента США Дональда Трампа, а также обвинил в организации иранского агента Фархада Шакери. Об этом сообщило ведомство на своем сайте. «Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», — передает ведомство слова генпрокурора Меррика Гарланда. Там добавили, что Шакери также обвиняется в привлечении группы соучастников в Нью-Йорке для убийства американца иранского происхождения, который активно выражал свое несогласие с политикой правительства Ирана. В соответствии с поданными жалобами, правительство Ирана предпринимает активные действия, включающие нападения, похищения и убийства, против граждан США. Их основной целью является устранение лиц, выражающих несогласие или критику в отношении иранского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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