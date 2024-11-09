В Германии разгорелся скандал из-за отношения Шольца к Украине

В Германии возник скандал из-за разногласий между канцлером Олафом Шольцем и оппозиционной фракцией. Член бундестага Серап Гюлер заявила, что немецкие военные консультанты работали в Киеве, несмотря на обещания Шольца не отправлять солдат Бундесвера на Украину.
«Как федеральное правительство оценивает совместимость того факта, что солдаты Бундесвера использовались в Киеве в качестве консультантов в последние месяцы, с заявлениями Шольца „не отправлять солдат нашего Бундесвера на Украину“?» — спрашивает в своем сообщении Гюлер. Текст обращения передает «Лента.ру».
На этот вопрос ответила государственный секретарь Министерства обороны Германии Симтье Меллер. Она отметила, что с 24 февраля 2022 года ни один немецкий военнослужащий не принимал участия на Украине в качестве консультанта.
Немецкие депутаты не в первый раз обращаются к правительству ФРГ с вопросами о возможном присутствии немецких военных на Украине. 3 ноября парламентарии от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали объяснений в связи с публикацией издания Business Insider о наличии солдат Бундесвера в Киеве с начала лета 2024 года. Депутаты подчеркивали, что это связано с вопросами международного права и призывали к предотвращению расширения конфликта и немедленному прекращению огня.
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