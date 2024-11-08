В Пермском крае жители Березников снова остались без воды

На территории Березников Пермского края начались неполадки с водоснабжением из-за аварийного отключения света на двух водозаборах. Требуется вмешательство энергетиков, сообщил глава муниципалитета Алексей Казаченко в соцсетях.
«Отключились пять скважин на водозаборе „Усолка“. Как результат — пониженное давление и частичное отключение воды. Две скважины восстановили своими силами. По остальным требуется вмешательство энергетиков. Аварийная бригада уже выехала на место. Ледяной дождь, налипший снег и деревья на проводах. Еду на „Усолку“, как вернусь — дам информацию», — сообщил Казаченко на своей странице «ВКонтакте».
Из-за аварийного отключения электричества на ВЗ «Извер» и «Усолка» возможно заниженное давление или полное отсутствие водоснабжения в высоких точках города. Также в Дурино, Пермякова, Чупино, Суханово, Николаевом Посаде, на улицах Гражданская, и Хользунова. Об этом сообщили в соцетях городского округа.
Ранее URA.RU рассказывало, что проблемы с водоснабжением начались в Соликамске. Ситуацию обостряет резкое ухудшение погоды, введен режим повышенной готовности. А губернатор Махонин рассказал о ликвидации последствий снегопада.
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