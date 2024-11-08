Пермский губернатор Махонин рассказал о ликвидации последствий снегопада

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о последствиях снегопада на территории региона. Глава сообщил, что ряд населенных пунктов до сих пор не имеют электро- и водоснабжения. Все восстановительные работы координируются краевым оперативным штабом, а на восстановление мобилизованы сетевые организации, написал Махонин в своем telegram-канал
«На данный момент без электроснабжения остались населенные пункты: д. Чертеж, п. Тюлькино, с . В . Мошево, п. Н. Мошево, п. Затон, д. Левина. В северной части Соликамска наблюдаются перебои с водоснабжением. Главе округа поручили оперативно организовать подвоз воды. К восстановительным работам привлечены сотрудники „Новогора“», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало жители города Соликамска остались без воды из-за проведения ремонтных работ на сетях. На территории края ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Под особым контролем —территории в Березниковско-Соликамском энергоузле.
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