08 ноября 2024

Пермский губернатор Махонин рассказал о ликвидации последствий снегопада

Губернатор Махонин: энергетики устраняют последствия снегопада в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановительные работы находятся на контроле краевого оперативного штаба
Восстановительные работы находятся на контроле краевого оперативного штаба Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о последствиях снегопада на территории региона. Глава сообщил, что ряд населенных пунктов до сих пор не имеют электро- и водоснабжения. Все восстановительные работы координируются краевым оперативным штабом, а на восстановление мобилизованы сетевые организации, написал Махонин в своем telegram-канал

«На данный момент без электроснабжения остались населенные пункты: д. Чертеж, п. Тюлькино, с . В . Мошево, п. Н. Мошево, п. Затон, д. Левина. В северной части Соликамска наблюдаются перебои с водоснабжением. Главе округа поручили оперативно организовать подвоз воды. К восстановительным работам привлечены сотрудники „Новогора“», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало жители города Соликамска остались без воды из-за проведения ремонтных работ на сетях. На территории края ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Под особым контролем —территории в Березниковско-Соликамском энергоузле.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о последствиях снегопада на территории региона. Глава сообщил, что ряд населенных пунктов до сих пор не имеют электро- и водоснабжения. Все восстановительные работы координируются краевым оперативным штабом, а на восстановление мобилизованы сетевые организации, написал Махонин в своем telegram-канал «На данный момент без электроснабжения остались населенные пункты: д. Чертеж, п. Тюлькино, с . В . Мошево, п. Н. Мошево, п. Затон, д. Левина. В северной части Соликамска наблюдаются перебои с водоснабжением. Главе округа поручили оперативно организовать подвоз воды. К восстановительным работам привлечены сотрудники „Новогора“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало жители города Соликамска остались без воды из-за проведения ремонтных работ на сетях. На территории края ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Под особым контролем —территории в Березниковско-Соликамском энергоузле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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