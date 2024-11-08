Жители Соликамска Пермского края остались без воды

На территории города Соликамска Пермского края отключили водоснабжение из-за проведения ремонтных работ на сетях. Об этом сообщается в официальном сообществе Соликамского городского округа «ВКонтакте».
«Перебои с предоставлением услуги возможны 9 ноября с 10:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения. Возможно полное ограничение подачи воды на территории города», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о введении режима повышенной готовности на территории Пермского края в связи с ухудшением погодных условий. Под особым контролем находятся территории в Березниковско-Соликамском энергоузле», предупредили в «Россети Урал».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!