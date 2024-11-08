08 ноября 2024

Жители Соликамска Пермского края остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории Соликамска проводят аварийно-восстановительные работы
На территории Соликамска проводят аварийно-восстановительные работы Фото:

На территории города Соликамска Пермского края отключили водоснабжение из-за проведения ремонтных работ на сетях. Об этом сообщается в официальном сообществе Соликамского городского округа «ВКонтакте».

«Перебои с предоставлением услуги возможны 9 ноября с 10:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения. Возможно полное ограничение подачи воды на территории города», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о введении режима повышенной готовности на территории Пермского края в связи с ухудшением погодных условий. Под особым контролем находятся территории в Березниковско-Соликамском энергоузле», предупредили в «Россети Урал».

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На территории города Соликамска Пермского края отключили водоснабжение из-за проведения ремонтных работ на сетях. Об этом сообщается в официальном сообществе Соликамского городского округа «ВКонтакте». «Перебои с предоставлением услуги возможны 9 ноября с 10:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения. Возможно полное ограничение подачи воды на территории города», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о введении режима повышенной готовности на территории Пермского края в связи с ухудшением погодных условий. Под особым контролем находятся территории в Березниковско-Соликамском энергоузле», предупредили в «Россети Урал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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