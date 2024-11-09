Челябинский боец подбил дрон и спас полную снарядов машину

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Боец с позывным Миасс сбил дрон одним выстрелом Фото:
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Боец из Челябинской области с позывным Миасс сбил дрон, направлявшийся к загруженному боеприпасами автомобилю. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

«На покровском направлении дрон ВСУ типа „Баба-Яга“ заметили, когда он был уже менее, чем в 100 метрах от наших. Беспилотник начал заходить на машину, полную снарядов», — сообщил telegram-канал «Народного фронта» в Челябинской области.

Солдаты оперативно покинули машину. Боец 137-й бригады, известный под позывным «Миасс», уничтожил дрон одним выстрелом из ружья. Снаряд отделился и упал недалеко, а сам дрон разбился. В результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее писало URA.RU, ученые Южно-Уральского госуниверситета разработали беспилотники нового типа. По задумке им должен управлять искусственный интеллект.

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Боец из Челябинской области с позывным Миасс сбил дрон, направлявшийся к загруженному боеприпасами автомобилю. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «На покровском направлении дрон ВСУ типа „Баба-Яга“ заметили, когда он был уже менее, чем в 100 метрах от наших. Беспилотник начал заходить на машину, полную снарядов», — сообщил telegram-канал «Народного фронта» в Челябинской области. Солдаты оперативно покинули машину. Боец 137-й бригады, известный под позывным «Миасс», уничтожил дрон одним выстрелом из ружья. Снаряд отделился и упал недалеко, а сам дрон разбился. В результате инцидента никто не пострадал. Как ранее писало URA.RU, ученые Южно-Уральского госуниверситета разработали беспилотники нового типа. По задумке им должен управлять искусственный интеллект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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