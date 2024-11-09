Челябинский боец подбил дрон и спас полную снарядов машину

Боец из Челябинской области с позывным Миасс сбил дрон, направлявшийся к загруженному боеприпасами автомобилю. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
«На покровском направлении дрон ВСУ типа „Баба-Яга“ заметили, когда он был уже менее, чем в 100 метрах от наших. Беспилотник начал заходить на машину, полную снарядов», — сообщил telegram-канал «Народного фронта» в Челябинской области.
Солдаты оперативно покинули машину. Боец 137-й бригады, известный под позывным «Миасс», уничтожил дрон одним выстрелом из ружья. Снаряд отделился и упал недалеко, а сам дрон разбился. В результате инцидента никто не пострадал.
Как ранее писало URA.RU, ученые Южно-Уральского госуниверситета разработали беспилотники нового типа. По задумке им должен управлять искусственный интеллект.
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