Челябинский боец подбил дрон и спас полную снарядов машину

09 ноября 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Боец с позывным Миасс сбил дрон одним выстрелом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Челябинской области с позывным Миасс сбил дрон, направлявшийся к загруженному боеприпасами автомобилю. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «На покровском направлении дрон ВСУ типа „Баба-Яга“ заметили, когда он был уже менее, чем в 100 метрах от наших. Беспилотник начал заходить на машину, полную снарядов», — сообщил telegram-канал «Народного фронта» в Челябинской области. Солдаты оперативно покинули машину. Боец 137-й бригады, известный под позывным «Миасс», уничтожил дрон одним выстрелом из ружья. Снаряд отделился и упал недалеко, а сам дрон разбился. В результате инцидента никто не пострадал. Как ранее писало URA.RU, ученые Южно-Уральского госуниверситета разработали беспилотники нового типа. По задумке им должен управлять искусственный интеллект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец из Челябинской области с позывным Миасс сбил дрон, направлявшийся к загруженному боеприпасами автомобилю. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «На покровском направлении дрон ВСУ типа „Баба-Яга“ заметили, когда он был уже менее, чем в 100 метрах от наших. Беспилотник начал заходить на машину, полную снарядов», — сообщил telegram-канал «Народного фронта» в Челябинской области. Солдаты оперативно покинули машину. Боец 137-й бригады, известный под позывным «Миасс», уничтожил дрон одним выстрелом из ружья. Снаряд отделился и упал недалеко, а сам дрон разбился. В результате инцидента никто не пострадал. Как ранее писало URA.RU, ученые Южно-Уральского госуниверситета разработали беспилотники нового типа. По задумке им должен управлять искусственный интеллект.