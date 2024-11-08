Происшествия Избившего детей в центре Челябинска мужчину отправили за решетку 09 ноября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Десять суток ареста получил мужчина, напавший на школьников в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске десять суток ареста получил пьяный мужчина, который напал на троих детей. Инцидент произошел на территории лицея. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Суд Центрального района города Челябинска назначил 10 суток административного ареста 22-летнему мужчине. Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции после инцидента на территории лицея», — сообщила пресс-служба главка МВД. В ведомстве уточнили, что региональный Следственный комитет возбудил против подозреваемого уголовное дело. Ему инкрементируют хулиганство с применением насилия к гражданам. Как URA.RU писало ранее, утром 8 ноября мужчина прошел на территорию лицея №148 и устроил драку. Под удары попали 10-летний мальчик и два 17-летних подростка. Ребята заступились за младших школьников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске десять суток ареста получил пьяный мужчина, который напал на троих детей. Инцидент произошел на территории лицея. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Суд Центрального района города Челябинска назначил 10 суток административного ареста 22-летнему мужчине. Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции после инцидента на территории лицея», — сообщила пресс-служба главка МВД. В ведомстве уточнили, что региональный Следственный комитет возбудил против подозреваемого уголовное дело. Ему инкрементируют хулиганство с применением насилия к гражданам. Как URA.RU писало ранее, утром 8 ноября мужчина прошел на территорию лицея №148 и устроил драку. Под удары попали 10-летний мальчик и два 17-летних подростка. Ребята заступились за младших школьников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям