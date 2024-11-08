Избившего детей в центре Челябинска мужчину отправили за решетку

В Челябинске десять суток ареста получил пьяный мужчина, который напал на троих детей. Инцидент произошел на территории лицея. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«Суд Центрального района города Челябинска назначил 10 суток административного ареста 22-летнему мужчине. Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции после инцидента на территории лицея», — сообщила пресс-служба главка МВД.
В ведомстве уточнили, что региональный Следственный комитет возбудил против подозреваемого уголовное дело. Ему инкрементируют хулиганство с применением насилия к гражданам.
Как URA.RU писало ранее, утром 8 ноября мужчина прошел на территорию лицея №148 и устроил драку. Под удары попали 10-летний мальчик и два 17-летних подростка. Ребята заступились за младших школьников.
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