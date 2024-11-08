08 ноября 2024

Избившего детей в центре Челябинска мужчину отправили за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, клетка, конвой
Десять суток ареста получил мужчина, напавший на школьников в Челябинске Фото:

В Челябинске десять суток ареста получил пьяный мужчина, который напал на троих детей. Инцидент произошел на территории лицея. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«Суд Центрального района города Челябинска назначил 10 суток административного ареста 22-летнему мужчине. Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции после инцидента на территории лицея», — сообщила пресс-служба главка МВД.

В ведомстве уточнили, что региональный Следственный комитет возбудил против подозреваемого уголовное дело. Ему инкрементируют хулиганство с применением насилия к гражданам.

Как URA.RU писало ранее, утром 8 ноября мужчина прошел на территорию лицея №148 и устроил драку. Под удары попали 10-летний мальчик и два 17-летних подростка. Ребята заступились за младших школьников.

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В Челябинске десять суток ареста получил пьяный мужчина, который напал на троих детей. Инцидент произошел на территории лицея. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Суд Центрального района города Челябинска назначил 10 суток административного ареста 22-летнему мужчине. Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции после инцидента на территории лицея», — сообщила пресс-служба главка МВД. В ведомстве уточнили, что региональный Следственный комитет возбудил против подозреваемого уголовное дело. Ему инкрементируют хулиганство с применением насилия к гражданам. Как URA.RU писало ранее, утром 8 ноября мужчина прошел на территорию лицея №148 и устроил драку. Под удары попали 10-летний мальчик и два 17-летних подростка. Ребята заступились за младших школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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