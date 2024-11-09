В РФ лишат гражданства не принесших присягу иностранцев

Лица, которые получили российское гражданство, но не прошли процедуру присяги, будут лишены статуса гражданина России с 23 ноября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Срок для принесения присяги истекает 22 ноября.
«Истекает срок для принесения присяги гражданина Российской Федерации лицами, в отношении которых приняты решения о приеме в российское гражданство. <...> С 23 ноября 2024 <..> решения о приеме [иностранцев] в российское гражданство [будут считаться] недействительными», — сообщили представители ведомства. Информацию об этом пресс-служба выложила на сайте «МВД-медиа».
Новые правила не затрагивают тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года. Они также не касаются лиц, кто на дату приема в российское гражданство были освобождены от ее принесения.
Согласно последних данных, в России находится свыше 6,5 млн иностранцев. Среди них есть и большое количество тех, кто пребывает в стране нелегально. В 2024 году количество приезжих только возросло. Откуда приезжают мигранты, и чем они занимаются — в материале URA.RU.
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