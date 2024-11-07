Для мигрантов изменили правила въезда в Россию с 7 ноября: ключевые изменения в законе

Иностранным гражданам предложат бесплатно встать на геномный учет. Полученную информацию будут использовать для установления личности приезжих, чтобы не допустить в страну людей, нарушивших законы РФ. Об этих и других изменениях правил въезда в Россию с 7 ноября — в материале URA.RU.
«Русские» фамилии и геномный учет
Правительство РФ наделили полномочиями для проведения экспериментов в области регулирования правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Теперь, например, мигранты смогут на добровольной и бесплатной основе пройти процедуру государственной геномной регистрации. Также с этого дня сведения о мигрантах будут заноситься в информационные ресурсы госорганов на кириллице. Фамилии и имена из их документов с латинского написания будут «переводить на русское». По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведения в миграционной сфере помогут избежать ошибок при регистрации иностранцев в госсистемах, выявлять и не пропускать в страну людей, ранее нарушивших законы РФ.
Послабления для репатриантов
Участникам программы добровольного переселения начнут выдавать вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание. Чтобы стать участником госпрограммы репатриации, желающий переехать в Россию человек должен был до 24 февраля 2022 года проживать за пределами страны, но иметь здесь исторические корни. Вернуться могут те, кто добровольно отказался от гражданства РФ, родился или жил на территории РСФСР, имел гражданство Советского Союза. Упрощенная схема въезда также действует для детей, внуков и правнуков тех, кто проживал на территории РСФСР либо территориях Российской империи.
В Россию переселяется все больше семей из стран Запада, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. С начала СВО в Россию переехали почти три тысячи человек. Больше всего — 31% — прибыли из Германии. Также в Россию переселились граждане прибалтийских стран — Литвы, Латвии, Эстонии. Замыкает пятерку Италия. Также жить в России остались прибывшие из Франции, Канады, США и Австралии.
Экзамены на знание русского и истории
Репатрианты освобождаются от необходимости подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства страны. А вот мигрантам в России для получения гражданства, разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ), а также патента или разрешения на работу нужно сдать экзамены на знание русского языка, истории и законодательства России. По результатам тестирования выдается сертификат государственного образца. Стоимость прохождения экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства для получения РВП или ВНЖ — 5900 рублей.
Сколько мигрантов в России и откуда едут
В России по последним данным, находится свыше 6,5 млн иностранцев, среди них есть и большое количество нелегалов. С начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России выросло примерно на 40%, по состоянию на 1 октября таких иностранцев было более 740 тысяч. По данным Росстата, в сентябре 2024 года жить в Россию чаще всего мигранты переезжали из Таджикистана (31%). Следом по количеству мигрантов идут Киргизия (10%) и Украина (9%). Согласно статистике, чаще всего переехавший в РФ мигрант — это мужчина (55%) в возрасте от 16 до 60 лет, женатый (51,4%) и со средним полным образованием (39,4%).
Для чего нужны новые правила
Решение дать правительству больше полномочий по контролю за въездом иностранных граждан в Россию обсуждалось давно, отметил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Мы много лет говорили о необходимости межведомственного контроля за миграцией, создании отдельного министерства, которое будет полностью контролировать все процессы: занятость, проживание тех, кто приехал в Россию зарабатывать», — уточнил Слуцкий.
Действия против незаконной миграции являются лишь мерами по наведению порядка в стране, уточнила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы не против кого-то боремся, мы в своей собственной стране наводим порядок, который давно надо было навести. Особенно в части незаконной, нелегальной миграции», — заявила Матвиенко. По ее словам, власти в решении проблемы нелегальной миграции выработали уважительный и деликатный подход, который соответствует принципам действий суверенного государства.
Как их могут еще ужесточить в будущем
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал к «целевому и обоснованному» завозу трудовых мигрантов. В ходе доклада о миграционной политике в РФ он также предложил не пускать в школы детей мигрантов, плохо владеющих русским языком, и минимизировать расходы бюджета РФ на медпомощь мигрантам. В частности, обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования с каждым мигрантом на срок его трудоустройства. «Работодатели должны доказать, что им нужны мигранты, что они не смогли найти сотрудников на российском рынке труда», — сказал он.
В начале года президент РФ Владимир Путин определил главный принцип миграционной политики страны. По его словам, в России могут жить и трудиться те, кто уважает традиции, язык, культуру и историю. Позднее глава государства подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами, согласно которому мигранты смогут получить разрешение на временное проживание упрощенно лишь после трех лет брака с гражданином страны. Также согласно новому приказу МВД России, при депортации из России несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей. Новые правила начнут действовать с 5 февраля 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.