Движение по трассе Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за ДТП

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Водителей призвали соблюдать предельную внимательность на трассе
Водителей призвали соблюдать предельную внимательность на трассе Фото:

Трассу Пермь — Екатеринбург вечером 9 ноября полностью перекрыли из-за аварии. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 в районе 320-го километра произошло ДТП. Движение перекрыто в обе стороны», — пояснили дорожники.

В данный момент проводится эвакуация транспортного средства, блокирующего движение. Объезд — через Первоуральск. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.

Обновлено в 23:17 

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД ГУ МВД России про Свердловской области. Ответ ожидается.

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Трассу Пермь — Екатеринбург вечером 9 ноября полностью перекрыли из-за аварии. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 в районе 320-го километра произошло ДТП. Движение перекрыто в обе стороны», — пояснили дорожники. В данный момент проводится эвакуация транспортного средства, блокирующего движение. Объезд — через Первоуральск. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут. Обновлено в 23:17  Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД ГУ МВД России про Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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