Движение по трассе Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за ДТП

Трассу Пермь — Екатеринбург вечером 9 ноября полностью перекрыли из-за аварии. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 в районе 320-го километра произошло ДТП. Движение перекрыто в обе стороны», — пояснили дорожники.
В данный момент проводится эвакуация транспортного средства, блокирующего движение. Объезд — через Первоуральск. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.
Обновлено в 23:17
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УГИБДД ГУ МВД России про Свердловской области. Ответ ожидается.
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