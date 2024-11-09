Экс-владельцы «Арианта» взыскивают убытки с властей трех регионов из-за национализации

ГК «Ариант» подала иски к властям Челябинской, Свердловской областей и Кузбасса

10 ноября 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Иски «Ариант» подал к властям трех регионов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Поводом для подачи иска ГК «Ариант», владельцев одноименного холдинга, к властям трех регионов, стала национализация активов. Группа компаний взыскивает убытки, на сумму в один миллион рублей, с министерств имуществ Челябинской и Свердловской областей, а также с комитета по управлению госимуществом Кузбасса. «Группа компаний „Ариант“ обратилась в суд с исковым заявлением к министерству имущества Челябинской области, министерству по управлению имуществом Свердловской области, комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями органов государственной власти в размере 1 000 000 рублей. Из текста искового заявления следует, что противоправность действий ответчиков установлена вступившим в законную силу решением арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2024. Кроме того, в тексте искового заявления имеется ссылка на решение арбитражного суда Челябинской области от 05.04.2024», — говорится в сообщении картотеки дел арбитражного суда Челябинской области. 26 февраля свердловский арбитражный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о передаче активов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) государству. По мнению Генпрокуратуры, приватизация комбината в девяностых годах была незаконной, что и стало поводом для национализации. Активы ЧЭМК, которые теперь находятся у Росимущества, расположены на территории Челябинской и Свердловской областей и Кузбасса. Органы власти этих регионов участвуют в судебном процессе как третьи лица. 5 апреля арбитражный суд Челябинской области по иску Генпрокуратуры РФ принял решение о национализации «Арианта». Здесь также поводом стала приватизация ЧЭМК, с которым у «Арианта» ранее был совместный холдинг. Заявление ГК «Ариант» пока не принято к производству. Как указано в решении суда, к иску не приложены решения судов о национализации. На запрос URA.RU в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области сообщили, что пока иск не принят к производству судом, озвучивать позицию министерства преждевременно. Об этом же URA.RU заявили в минимущества Челябинской области. В комитете по управлению госимуществом Кузбасса на запрос URA.RU пока не ответили. 7 ноября президент Александр Шохин назвал «стремными» последствия национализации челябинских предприятий. Это заявление сделал на Русском экономическом форуме в Челябинске. Как отметил Шохин, деньги нового инвестора действующей компании «пойдут по ветру», если вдруг выяснится, что компания была неправильно приватизирована была в девяностые годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поводом для подачи иска ГК «Ариант», владельцев одноименного холдинга, к властям трех регионов, стала национализация активов. Группа компаний взыскивает убытки, на сумму в один миллион рублей, с министерств имуществ Челябинской и Свердловской областей, а также с комитета по управлению госимуществом Кузбасса. «Группа компаний „Ариант“ обратилась в суд с исковым заявлением к министерству имущества Челябинской области, министерству по управлению имуществом Свердловской области, комитету по управлению государственным имуществом Кузбасса о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями органов государственной власти в размере 1 000 000 рублей. Из текста искового заявления следует, что противоправность действий ответчиков установлена вступившим в законную силу решением арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2024. Кроме того, в тексте искового заявления имеется ссылка на решение арбитражного суда Челябинской области от 05.04.2024», — говорится в сообщении картотеки дел арбитражного суда Челябинской области. 26 февраля свердловский арбитражный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о передаче активов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) государству. По мнению Генпрокуратуры, приватизация комбината в девяностых годах была незаконной, что и стало поводом для национализации. Активы ЧЭМК, которые теперь находятся у Росимущества, расположены на территории Челябинской и Свердловской областей и Кузбасса. Органы власти этих регионов участвуют в судебном процессе как третьи лица. 5 апреля арбитражный суд Челябинской области по иску Генпрокуратуры РФ принял решение о национализации «Арианта». Здесь также поводом стала приватизация ЧЭМК, с которым у «Арианта» ранее был совместный холдинг. Заявление ГК «Ариант» пока не принято к производству. Как указано в решении суда, к иску не приложены решения судов о национализации. На запрос URA.RU в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области сообщили, что пока иск не принят к производству судом, озвучивать позицию министерства преждевременно. Об этом же URA.RU заявили в минимущества Челябинской области. В комитете по управлению госимуществом Кузбасса на запрос URA.RU пока не ответили. 7 ноября президент Александр Шохин назвал «стремными» последствия национализации челябинских предприятий. Это заявление сделал на Русском экономическом форуме в Челябинске. Как отметил Шохин, деньги нового инвестора действующей компании «пойдут по ветру», если вдруг выяснится, что компания была неправильно приватизирована была в девяностые годы.