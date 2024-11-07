Шохин назвал «стремными» последствия национализации челябинских заводов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал «стремными» последствия национализации челябинских предприятий. Такое заявление Шохин сделал на сессии Русского экономического форума «ФИНАНСЫ, НАЛОГИ И ИНВЕСТИЦИИ: больше собрать — больше вложить, где взять деньги на все» 7 ноября. Об этом с площадки Русского экономического форума сообщает корреспондент URA.RU.
«Надо иметь в виду, что вовлечение новых акционеров в акционерный капитал компании — тоже вещь такая стремная. Потому что зайдете в какую-нибудь компанию, а выяснится, что она неправильно приватизирована была в 90-е годы. И ваши инвестиции пойдут, как говорится, по ветру», — заявил Шохин.
Также Шохин раскритиковал практику национализации предприятий из-за признаков нарушения антикоррупционного законодательства. Речь идет о случаях, когда крупные чиновники продолжали руководить бизнесом, пребывая в статусе госслужащего.
«Конституционный суд принял сторону Генпрокуратуры по нарушениям ограничений коррупционного законодательства, когда депутат, мэр, губернатор (челябинцы, наверное, сразу поймут, о чем речь) как бы нарушали эти ограничения и продолжали руководить бизнесом, хотя от него формально отказались. Скоро мы на госслужбу или в Госдуму ни одного предпринимателя не сможем затащить», — сказал президент РСПП.
В Челябинской области по требованию Генпрокуратуры РФ национализированы холдинги «Макфа», «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и «Ариант». Поводом для передачи активов «Макфы» государству стал тот факт, что основатели холдинга экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов стали фигурантами уголовных коррупционных дел. ЧЭМК и «Ариант» до 2022 года входили в один холдинг. Активы национализированы из-за того, что по мнению Генпрокуратуры приватизация в девяностых годах была проведена с нарушениями.
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