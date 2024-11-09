09 ноября 2024

В Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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В Киеве прогремела серия взрывов, пишет местное СМИ
В Киеве прогремела серия взрывов, пишет местное СМИ Фото:

В ночь на 10 ноября в столице Украины прогремели взрывы. Перед этим в городе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак дронов. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

«Взрыв в Киеве был слышен около 00.03. Через несколько минут раздалась еще серия взрывов», — говорится в материале издания. Отмечается, что до звуков детонаций в городе объявлялась воздушная тревога.

Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв. Тогда в столице фиксировали работу систем ПВО.

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В ночь на 10 ноября в столице Украины прогремели взрывы. Перед этим в городе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак дронов. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина». «Взрыв в Киеве был слышен около 00.03. Через несколько минут раздалась еще серия взрывов», — говорится в материале издания. Отмечается, что до звуков детонаций в городе объявлялась воздушная тревога. Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв. Тогда в столице фиксировали работу систем ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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