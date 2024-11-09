В Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за БПЛА

В Киеве прогремела серия взрывов, пишет местное СМИ
В ночь на 10 ноября в столице Украины прогремели взрывы. Перед этим в городе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак дронов. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».
«Взрыв в Киеве был слышен около 00.03. Через несколько минут раздалась еще серия взрывов», — говорится в материале издания. Отмечается, что до звуков детонаций в городе объявлялась воздушная тревога.
Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв. Тогда в столице фиксировали работу систем ПВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.