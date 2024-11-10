AP опубликовало новый ошеломляющий прогноз по победе Трампа на выборах

AP: Трамп получил почти на 100 больше голосов выборщиков, чем Харрис
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Трамп получил 50,5% голосов американских избирателей, пишет AP
Трамп получил 50,5% голосов американских избирателей, пишет AP Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Согласно прогнозу агентства Associated Press, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, получив 312 голосов выборщиков. Это почти на 100 больше, чем у его оппонента от Демократической партии Камалы Харрис, у которой 226 голосов.

«Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков», — говорится в прогнозе. Харрис получила оставшиеся 226 голосов. Согласно данным с сайта агентства, Трамп набрал 50,5% голосов избирателей, Харрис — 48%.

Дональд Трамп победил на президентских выборах 5 ноября и станет 47-м президентом США, его инаугурация назначена на 20 января 2025 года. Трамп, который уже был 45-м президентом, пообещал сделать второй срок «золотым веком для США» и планирует новый подход к завершению спецоперации на Украине.

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Согласно прогнозу агентства Associated Press, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, получив 312 голосов выборщиков. Это почти на 100 больше, чем у его оппонента от Демократической партии Камалы Харрис, у которой 226 голосов. «Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков», — говорится в прогнозе. Харрис получила оставшиеся 226 голосов. Согласно данным с сайта агентства, Трамп набрал 50,5% голосов избирателей, Харрис — 48%. Дональд Трамп победил на президентских выборах 5 ноября и станет 47-м президентом США, его инаугурация назначена на 20 января 2025 года. Трамп, который уже был 45-м президентом, пообещал сделать второй срок «золотым веком для США» и планирует новый подход к завершению спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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