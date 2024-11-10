AP опубликовало новый ошеломляющий прогноз по победе Трампа на выборах

Согласно прогнозу агентства Associated Press, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, получив 312 голосов выборщиков. Это почти на 100 больше, чем у его оппонента от Демократической партии Камалы Харрис, у которой 226 голосов.
«Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков», — говорится в прогнозе. Харрис получила оставшиеся 226 голосов. Согласно данным с сайта агентства, Трамп набрал 50,5% голосов избирателей, Харрис — 48%.
Дональд Трамп победил на президентских выборах 5 ноября и станет 47-м президентом США, его инаугурация назначена на 20 января 2025 года. Трамп, который уже был 45-м президентом, пообещал сделать второй срок «золотым веком для США» и планирует новый подход к завершению спецоперации на Украине.
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