Когда украинские войска отступали из города Горняк в ДНР, один из их танков начал вести огонь по жилым зданиям. Об этом рассказала местная жительница Ирина.
«При отходе украинской армии ездил танк и стрелял по улицам нашего города в жилые дома, где жили мирные люди», — передает слова женщины РИА Новости. Она добавила, что сама попала под обстрел украинского танка, получив контузию и акубаротравму — двустороннюю тугоухость.
ВС РФ 29 октября установили контроль над тремя населенными пунктами в ДНР: Горняк, Екатериновка и Доброволье. Бойцы 114-й бригады заняли Горняк, в котором на тот момент оставались только разрозненные группы военных ВСУ. Внимание теперь обращено на Кураховку, которая все еще под контролем украинской армии и находится в «клещах», передает Pravda.Ru.
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