ВСУ при отступлении из Горняка использовали танк, чтобы атаковать жилые дома. Видео

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Жительница Горняка пострадала при обстреле украинского танка
Жительница Горняка пострадала при обстреле украинского танка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Когда украинские войска отступали из города Горняк в ДНР, один из их танков начал вести огонь по жилым зданиям. Об этом рассказала местная жительница Ирина.

«При отходе украинской армии ездил танк и стрелял по улицам нашего города в жилые дома, где жили мирные люди», — передает слова женщины РИА Новости. Она добавила, что сама попала под обстрел украинского танка, получив контузию и акубаротравму — двустороннюю тугоухость.

ВС РФ 29 октября установили контроль над тремя населенными пунктами в ДНР: Горняк, Екатериновка и Доброволье. Бойцы 114-й бригады заняли Горняк, в котором на тот момент оставались только разрозненные группы военных ВСУ. Внимание теперь обращено на Кураховку, которая все еще под контролем украинской армии и находится в «клещах», передает Pravda.Ru.

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Когда украинские войска отступали из города Горняк в ДНР, один из их танков начал вести огонь по жилым зданиям. Об этом рассказала местная жительница Ирина. «При отходе украинской армии ездил танк и стрелял по улицам нашего города в жилые дома, где жили мирные люди», — передает слова женщины РИА Новости. Она добавила, что сама попала под обстрел украинского танка, получив контузию и акубаротравму — двустороннюю тугоухость. ВС РФ 29 октября установили контроль над тремя населенными пунктами в ДНР: Горняк, Екатериновка и Доброволье. Бойцы 114-й бригады заняли Горняк, в котором на тот момент оставались только разрозненные группы военных ВСУ. Внимание теперь обращено на Кураховку, которая все еще под контролем украинской армии и находится в «клещах», передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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