Появилось видео с моментом уничтожения беспилотника в Подмосковье

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Средства ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над Москвой
Средства ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над Москвой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети появился видеоролик с моментом уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье. Кадры были опубликованы в telegram канале «Осторожно, новости».

«Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье», — говорится в сообщении. На кадрах видно, как обломки горящего украинского беспилотника летят прямо в частный сектор. 

Ранее сообщалось, что в деревне Становое Раменского района (Подмосковье) произошло возгорание двух частных домов, предположительно, из-за падения обломков беспилотника. Один из домов был разрушен, у второго повреждена крыша. Также сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля. Всего над регионом было сбито 22 беспилотника.

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В сети появился видеоролик с моментом уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье. Кадры были опубликованы в telegram канале «Осторожно, новости». «Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье», — говорится в сообщении. На кадрах видно, как обломки горящего украинского беспилотника летят прямо в частный сектор.  Ранее сообщалось, что в деревне Становое Раменского района (Подмосковье) произошло возгорание двух частных домов, предположительно, из-за падения обломков беспилотника. Один из домов был разрушен, у второго повреждена крыша. Также сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля. Всего над регионом было сбито 22 беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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