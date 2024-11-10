Появилось видео с моментом уничтожения беспилотника в Подмосковье

В сети появился видеоролик с моментом уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье. Кадры были опубликованы в telegram канале «Осторожно, новости».
«Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье», — говорится в сообщении. На кадрах видно, как обломки горящего украинского беспилотника летят прямо в частный сектор.
Ранее сообщалось, что в деревне Становое Раменского района (Подмосковье) произошло возгорание двух частных домов, предположительно, из-за падения обломков беспилотника. Один из домов был разрушен, у второго повреждена крыша. Также сообщается о повреждении проезжавшего мимо автомобиля. Всего над регионом было сбито 22 беспилотника.
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