Полпред Жога проверяет, как губернатор Куйвашев помогает ДНР. Видео

Полпред Жога в ДНР осмотрел технику, отправленную Свердловской областью
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога осмотрел коммунальную технику, отправленную в ДНР Свердловской областью
Артем Жога осмотрел коммунальную технику, отправленную в ДНР Свердловской областью Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тельманово в Донецкой народной республике (ДНР). Там он осмотрел технику, высланную регионом-шефом округа, Свердловской областью.

«Этот муниципальный округ является подшефной территорией Свердловской области с начала 2024 года. Первым делом Артем Жога осмотрел коммунальную технику от региона-шефа. Машины будут использоваться для содержания дорог в Тельманово в зимний период. Всего доставлено семь автомобилей», — сообщает telegram-канал полпредства.

Вчера, 9 ноября, Артем Жога также посетил Макеевку, регион-шеф которой — Ханты-Мансийский автономный округ, а потом отправился в город Ясиноватую, подшефный Челябинской области. Он осмотрел восстановленные Югрой аллею, комбинат детского питания, школу, дворец детского творчества и другие объекты, включая дорогу Макеевка — Ясиноватая.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тельманово в Донецкой народной республике (ДНР). Там он осмотрел технику, высланную регионом-шефом округа, Свердловской областью. «Этот муниципальный округ является подшефной территорией Свердловской области с начала 2024 года. Первым делом Артем Жога осмотрел коммунальную технику от региона-шефа. Машины будут использоваться для содержания дорог в Тельманово в зимний период. Всего доставлено семь автомобилей», — сообщает telegram-канал полпредства. Вчера, 9 ноября, Артем Жога также посетил Макеевку, регион-шеф которой — Ханты-Мансийский автономный округ, а потом отправился в город Ясиноватую, подшефный Челябинской области. Он осмотрел восстановленные Югрой аллею, комбинат детского питания, школу, дворец детского творчества и другие объекты, включая дорогу Макеевка — Ясиноватая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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