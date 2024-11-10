Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тельманово в Донецкой народной республике (ДНР). Там он осмотрел технику, высланную регионом-шефом округа, Свердловской областью.
«Этот муниципальный округ является подшефной территорией Свердловской области с начала 2024 года. Первым делом Артем Жога осмотрел коммунальную технику от региона-шефа. Машины будут использоваться для содержания дорог в Тельманово в зимний период. Всего доставлено семь автомобилей», — сообщает telegram-канал полпредства.
Вчера, 9 ноября, Артем Жога также посетил Макеевку, регион-шеф которой — Ханты-Мансийский автономный округ, а потом отправился в город Ясиноватую, подшефный Челябинской области. Он осмотрел восстановленные Югрой аллею, комбинат детского питания, школу, дворец детского творчества и другие объекты, включая дорогу Макеевка — Ясиноватая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.